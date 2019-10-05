Şehir Hastanesi ile Haytap’tan anlamlı işbirliği

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Sokak hayvanlarının besin ihtiyacının karşılanması için Eskişehir Şehir Hastanesi ve Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) arasında bir protokol imzalandı.

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde HAYTAP ile Eskişehir Şehir Hastanesi arasında artan yiyecekleri hijyen kuralları çerçevesinde sokak hayvanlarına ulaştırılması için imzalanan protokol yenilendi. İmzalanan protokol hakkında konuşan Eskişehir Şehir Hastanesi yetkilileri proje kapsamında sokak hayvanlarının sağlıklı beslenebilmesi için katkıda bulunmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

ESKİŞEHİR 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:28

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