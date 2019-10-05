Çoban festivali renkli görüntüler ile başladı

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin farklı illerinden gelen çobanların buluştuğu Geleneksel 4. Küçükbaş Çoban Festivali, ortaya renkli görüntülerin çıktığı kortej yürüyüşü ile başladı.

Tepebaşı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Geleneksel 4. Küçükbaş Çoban Festivali düzenlenen kortej yürüyüşü ile başladı. Porsuk Bulvarı’ndan başlayarak Espark AVM’ye kadar devam eden kortej yürüyüşüne Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Tepebaşı Belediye Meclis üyeleri, Ulusal Küçükbaş Konseyi Yönetim Kurulu, EskişehirBilecik Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Kızılinler ile Eskişehir’in tüm ilçelerinden çobanlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çobanların gözetiminde 100 koyun, 10 keçi, 7 koç ve 1 eşek ile gerçekleştirilen korteje vatandaşların ilgisi yoğun olurken, yürüyüş Espark AVM önünde sona erdi.

Tepebaşı Belediyesi’nin katkıları ile düzenlenen Geleneksel 4. Küçükbaş Çoban Festivali, bu yıl 56 Ekim tarihlerinde Uluönder Kapalı Pazar Yeri’nde düzenleniyor. Yerli Koyun ırk sergisi, açık arttırma, çoban forumu, yerli ırklar ve ıslah forumu, çoban köpekleri güzellik yarışması, koyun güzellik yarışması ve kültür ırkları sergisi gibi etkinliklere ev sahipliği yapacak olan festivalde katılımcı vatandaşlara da düzenlenecek çekilişler ile çeşitli hediyeler armağan edilecek.

ESKİŞEHİR 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:28

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