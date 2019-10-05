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CHP Emirdağ İlçe Başkanı Recep Özer’den Kazım Kurt’a ziyaret

İHA

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP Emirdağ İlçe Başkanı Recep Özer, ilçe teşkilatı ve 31 Mart seçimlerinde CHP Emirdağ Belediye Başkan adayı olan Barış Can ile bir araya geldi.

CHP Emirdağ İlçe Başkanı Recep Özer’den Kazım Kurt’a ziyaret

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP Emirdağ İlçe Başkanı Recep Özer, ilçe teşkilatı ve 31 Mart seçimlerinde CHP Emirdağ Belediye Başkan adayı olan Barış Can ile bir araya geldi.
Başkan Kurt’un makamında gerçekleşen ziyarette, Başkan Kurt bir süre misafirleri ile sohbet etti. Başkan Kurt’a yerel seçimlerde kendilerine verdiği destek için teşekkür eden Recep Özer ve Barış Can, “Bu seçimde olmadı ancak gelecek seçimde Emirdağ’da sosyal demokrat, halkçı belediyecilik ile tanışacak” dedi. Yerel seçimlerde aldığı büyük başarıdan dolayı Başkan Kurt’u tebrik eden Özer ve Can, Başkan Kurt’a çalışmalarında başarılar diledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, Emirdağ ilçesinin sosyal demokrat bir anlayışla yakın zamanda buluşması gerektiğini belirtti. Eskişehir’de çok sayıda Emirdağlı vatandaşın olduğunu dile getiren Başkan Kurt, Emirdağ’ın Eskişehir’in bir parçası olduğunu ifade etti.

ESKİŞEHİR

05 Ekim 2019 Cumartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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