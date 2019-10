Yeni ev hayali 5 yılda kabusa döndü

ESKİŞEHİR´de 4 bloklu sitelerini, yenisini yaptırmak için yıktıran site sakinleri, anlaştıkları müteahhitlik firmasının 2 milyon 300 bin lira paralarını almasına rağmen inşaata bile başlamadığını öne sürdü. Yeni binalarının yapılmasını bekleyen site sakinlerinden 11 kişinin aradan geçen 5 yılda hayatını kaybettiği, ayrıca inşaatın temeli açıkta olduğu için temeli su alan yan binadakilerin de tedirgin olduğu belirtildi.

Firma hakkında suç duyurusunda bulunduklarını ifade eden site sakinlerinden Sultan Güney, "Evler yıkıldıktan sonra herkes yakınına taşındı ya da kiraya çıktı. Şu ana kadar da bu arsada herhangi bir inşaat yapılmadı. Savcılığa firma hakkında suç duyurusunda bulunduk. Şu ana kadar onlara 2 milyon 300 bin lira para ödedik. Ortada para da yok evlerimiz de yok" dedi.

Eskişehir´in Odunpazarı ilçesine bağlı Ziyapaşa Caddesi´nde bulunan 4 bloklu Övünç sitesi sakinleri, 2013 yılında kentsel dönüşüm kararı alarak, 2014 yılı Mayıs ayında evlerini yıktırdı. Dört bloklu apartmanda oturanlar, yakınlarının yanına taşınırken birçoğu da kiralık dairelere çıktı. Anlaştıkları müteahhitlik firmasına toplamda 2 milyon 300 bin lira ödemeyen site sakinleri aradan geçen 5 yılda yapılacak binalar için temel bile atılmadığını söyledi. Apartman yapılmasını bekledikleri boş arsada bir araya gelen site sakinleri firmayı protesto etti. Müteahhitlik firması hakkında Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı´na suç duyurusunda da bulunduklarını ifade eden site sakinleri, devlet kurumlarından yardım istedi.

`5 YILDA BİR ÇİVİ BİLE ÇAKILMADI´

Site sakinlerinden Sultan Güney, 5 yıl önce evlerinin yıkıldığını ve şu ana kadar bir çivi bile çakılmadığını söyledi. Güney, "Evlerimiz yenisi yapılacak diye yıkıldı. Dolandırıldık ve evimiz ortada yok. Kentsel dönüşüm kararıyla evleri yıktık. Dört bloklu sitemiz 2014 yılında yıkıldı. Anlaştığımız bir firma ile dükkan üstü 8 kat olarak sözleşme yaptık. Bu süreçte 11 site sakinimiz hayatını kaybetti. Sitedeki 64 haneden 54´ü emekli maaşıyla geçiniyor. Evler yıkıldıktan sonra herkes ya bir yakınının yanına taşındı ya da kiraya çıktı. Şu ana kadar da bu arsada herhangi bir inşaat yapılmadı. Savcılığa firma hakkında suç duyurusunda bulunduk. Firma ile sözleşmemiz olduğu için yeni firmalar ile görüşemiyoruz. Anlaştığımız firma da ortada yok, şu ana kadar onlara 2 milyon 300 bin lira para ödedik. Ortada para da yok evlerimiz de yok. Devlet kurumlarından yardım bekliyoruz. Firma hakkında suç duyurusunda da bulunduk" dedi.

`HER GÜN BOŞ ARSAYA BAKIYOR ÜZÜLÜYORUM´

Site sakinlerinden 75 yaşındaki Aynur Gürcan da süreçte çok sıkıntılar çektiklerini anlattı. Evi yıkıldıktan sonra 2 sene kadar çocuklarının yanında kaldığını ifade eden Gürcan, "Bir yıl içinde evimiz olacaktı bizde taşınacaktık. Herkesten paralar toplandı. Şimdi paramızı da alamıyoruz ev de ortada yok. Devletimizin bu durumu incelemesini talep ediyoruz. İki sene çocuklarımda kaldım, kira vermemek için ama çocuklarım başka bir ev aldı orada kalıyorum. Neredeyse 6 sene oldu çektiğimiz maddi manevi sıkıntıları çektik. Bu arsanın karşısında oturuyorum, her gün boş arsaya bakıyorum, üzülüyorum. Bütün hayallerimiz buraya gömüldü. Site sakinlerinden hayatını kaybedenler oldu, birçoğu da hasta ne olacak bilmiyoruz" dedi.

DİĞER APARTMANLAR DA TEDİRGİN

Temeli atılmayan boş arazi yan apartmanları da tedirgin etti. Diğer apartmanların temellerine sular dolduğundan yakınan komşu site sakini Veli Çakmak, "Buranın temelleri açıldığı için yan apartman olarak biz de risk altındayız. Devamlı temelimiz su alıyor. Bizimde mağduriyetimiz var. Bir an önce inşaatın başlamasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.



