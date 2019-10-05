Parmaklıkların arkasından yuvalarına koştular Onlarca kedi ve köpek yuva bulmanın sevincini yaşadı Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt: "Sokakta başıboş hayvan olmasını istemiyorum"

Eskişehir’de kedi ve köpeklerin sahiplenilmesini teşvik etmek amacıyla düzenlenen Pati Festivali’nde onlarca hayvan yeni yuvasına kavuştu.

Bu yıl 7’ncisi düzenlenen Pati Festivali; Odunpazarı Belediyesi, Eskişehir Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle düzenlendi. 'Satın alma sahiplen' sloganıyla yavru kedi ve köpeklerin satın alınmasının önüne geçmeyi amaçlayan etkinlikte onlarca hayvan yeni yuvasına kavuştu. Hayvanseverler etkinliğe yoğun ilgi gösterirken barınaktan getirilen kedi ve köpeklerin tamamı sahiplendirildi. Sahiplendirilen hayvanların aşıları ise Odunpazarı Belediyesi tarafından karşılandı.



“Sokakta başıboş hayvan olmasını istemiyorum”

Etkinlikte konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, bütün sokak hayvanlarının sahiplenilmesi ve sokakta başıboş hayvan kalmaması gerektiğini ifade ederek, “Ben özel olarak sokakta başıboş hayvan olmasını istemiyorum. Mutlaka bütün sokak hayvanları sahiplenilmeli ve sahipleri tarafından da sorumluluk içerisinde yaşamlarını sürdürmeleri sağlanmalı. Yasada değişiklik gerçekleşirse ancak bu sorun çözülür. Öteki türlü sokakta yine binlerce hayvan başıboş gezer. Bazıları sadece sokakta severler. Bunu değiştirip, işte bugün yaptığımız gibi sokak hayvanlarını sahiplendirmemiz lazım. Evimizde besleyelim, doğru besleyelim ve onlarla dost olalım" şeklinde konuştu.

"Böyle etkinliklerin olması iyi oluyor"

Hayvan sahiplenen vatandaşlar yeni dostlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşarken oğluna bir köpek sahiplenen baba ise “Yani mutluyuz böyle etkinliklerin devamlı olması bizim için de iyi oluyor. Biz zaten köpek satın almaya karşıyız. Oğlum da köpek çok istiyordu. Sahiplenmek için barınak ziyareti yapacaktık. Böyle bir etkinliğe gelmemiz güzel oldu. Böyle bir etkinliğe ilk defa geliyoruz. Ama barınak ziyaretlerimiz oldu. Hatta oğlum geçen hafta okuluyla beraber de gitti” ifadelerini kullandı.

ESKİŞEHİR 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:28

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