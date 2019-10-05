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Coşkun Demirbakan, "Takımın geleceği umut verici"

İHA

TFF 1. Lig'de Eskişehirspor, sahasında Fatih Karagümrük'e 31 mağlup oldu. Maç sonu açıklamalarda bulunan Eskişehirspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, "Savunmanın göbeğinde zaaf var. 40 metre top sürüp karşı karşıya kaldılar" dedi.

Coşkun Demirbakan, "Takımın geleceği umut verici"

TFF 1. Lig’de Eskişehirspor, sahasında Fatih Karagümrük’e 31 mağlup oldu. Maç sonu açıklamalarda bulunan Eskişehirspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, "Savunmanın göbeğinde zaaf var. 40 metre top sürüp karşı karşıya kaldılar" dedi.
Eskişehirspor 7. haftada ligin güçlü ekiplerinden Fatih Karagümrük’ü ağırladı. Bol pozisyonun olduğu müsabakayı misafir takım kazanmayı bildi. Karşılaşmanın ardından siyahkırmızılı takımın Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan mücadeleyi değerlendirdi. Demirbakan, "Takımın geleceği umut verici yalnız ben mi öyle düşünüyorum bilmiyorum. 12 ay öncesi kıyaslanabilir ama artık farklı. İyi başladık maça pozisyonlara girdik. İlk golde pozisyon hatası yaptık. Futbolda hata oluyor. Yediğimiz 3 gol de gol pozisyonu değildi ama yedik. Burada önemli olan 30’dan sonra çare aradık oyuncu değiştirdik. Maalesef 2. golü atamadık. Rakibin direnci arttı ve maç böyle bitti. İyi oynadığımız sürelerde taraftar destek verdi. Olmadı şanssızlık vardı çok gol kaçtı. Futbolda her şey var. Analiz ve istatistik diye bir şey yoktur futbolda. Maç başladıktan sonra analizler çöpe atılır. Senaryolar değişiyor" dedi.

"Savunmanın göbeğinde zaaf var"
Takımın savunmasını eleştiren Demirbakan çok çalışarak gelecek maçları kazanmak istediklerini ifade etti. Demirbakan, "Savunmanın göbeğinde zaaf var. Takım oyunu önlerindekilerin zaafları oluyor. 40 metre top sürüp karşı karşıya kaldılar. Takımın kondisyon sorunu vardı. Elimizden geldiğince çözmeye çalışıyoruz. Bugün biraz daha diri gördüm. Bunların hepsi telafi edilir. Sahadaki şartlar değiştikçe her şey değişiyor. İlk devreye 21 girebilirdik. Futbolcularıma teşekkür ediyorum Mazeret yok, şikayet yok. Ne şartlarda olursa olsun kendimizi geliştireceğiz. Milli ara ve 2 deplasmanımız var. Daha iyi çalışarak 6 puan neden olmasın" diye konuştu.

ESKİŞEHİR

05 Ekim 2019 Cumartesi

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