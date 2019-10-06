Tepebaşı’nda fotoğraf yarışmasına başvurular 18 Ekim'de sona eriyor

Tepebaşı Belediyesi ile Eskişehir Fotoğraf Sanatı Derneği (EFSAD) işbirliğinde düzenlenen Instagram Fotoğraf Yarışması'na başvurular 18 Ekim'de sona erecek.

Tepebaşı Belediyesinin EFSAD ile birlikte üç kategoride düzenlediği Instagram Fotoğraf Yarışması devam ediyor. “Kent yaşamı ve bisiklet”, “Kent ve pişmiş toprak kültürü” ve “Tepebaşı kırsalda yaşam” başlıkları altında üç ayrı kategoride düzenlenen fotoğraf yarışması, Tepebaşı Belediyesi, EFSAD Yönetim Kurulu üyeleri ve Seçici Kurul ile birinci dereceden yakınları dışında tüm amatör ve profesyonel fotoğrafçılara açık şekilde gerçekleştiriliyor. Renkli veya siyahbeyaz fotoğrafların kabul edildiği yarışmaya 18 yaşını doldurmuş olan herkes ücretsiz olarak katılabiliyor. Instagram platformu üzerinde düzenlenen yarışmaya her yarışmacı en fazla 5 fotoğraf ile katılabilirken, bir kişi birden fazla hediye kazanamayacak. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların Tepebaşı ilçesine ait olduğunun anlaşılması ve Tepebaşı Belediyesinin görev ve sorumluluk alanında bulunduğunun kanıtlanabilir olması ve fotoğrafların 1 yıldan daha eski olmaması gerekiyor. Her kategori için biner lira para ödülünün bulunduğu yarışmaya başvuru için son gün 18 Ekim.

ESKİŞEHİR 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:29

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