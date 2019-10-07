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ESMİAD'dan TEKNOFEST'te dereceye giren öğrencilere yemek

İHA

ESMİAD'dan TEKNOFEST'te dereceye giren öğrencilere yemek

İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul)'da dereceye giren Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Elektrik Elektronik Bölümü öğrencileri, düzenlenen yemekte bir araya geldi.
1722 Eylül'de Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi ElektrikElektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri bu yıl ikincisi düzenlenen Teknofest için yerli ve milli projeler geliştirdi. Teknofest Teknoloji Yarışmaları kapsamında 'Savaşan İHA Sabit Kanat' kategorisinde ikincilik, 'Savaşan İHA Döner Kanat' kategorisinde de de üçüncülük kazanan ekibe Eskişehir Müteşebbis İş Adamları Derneği (ESMİAD) Başkanı Şamil Seyhan ve Çifteler Belediyesi tarafından kutlama yemeği verildi. Tarihi Odunpazarı Bölgesinde bulunan Ayten Usta Aynalı Kahve'de bir araya gelen grup, başarılarını kutladı. ESOGÜ ElektrikElektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi ve takım lideri Prof. Dr. Hakan Çevikalp, konu hakkında yaptığı değerlendirmede yazılım üzerine hazırladıkları projelerden sonra dereceye girdikleri yarışmada kendilerini bu sene için test ettiklerini belirtti. Çevikalp, "'Machine Learning and Computer Vision Makine Öğrenimi ve Bilgisayarlı Görü' adlı laboratuvarımız var ve burada bilgisayarlı görü ve yapay zeka konularında çalışmalar yürütüyoruz. Bu laboratuvarda çalışan doktora öğrencilerim, yüksek lisans öğrencilerim ve TÜBİTAK projelerinde çalışan bursiyerler var. Ekip olarak hareketli nesnelerin takibi konusunda TÜBİTAK projemiz üzerinde çalışırken geçen sene TEKNOFEST'te yarışan bir gruba savaşan İHA için gerekli yazılım geliştirmiştik. Daha sonra bu yazılımları ve algoritmaları bilimsel makaleler şeklinde farklı konferanslarda sunduk. Özellikle bu bildirilerden biri SİU 2019 konferansında en iyi ikinci bildiri ödülünü aldı. Geliştirdiğimiz algoritmalar ve yöntemleri test etmek için bu yıl Savaşan İHA yarışmalarına katıldık. ESOGÜ Horus adıyla sabit kanatta, ESOGÜ Phoenix adıyla döner kanatta yarışmaya girdik ve sabit kanat kategorisinde ikincilik ve döner kanat da ise üçüncülük geldi" şeklinde konuştu.
"Bu basit bir başarı değildir"
ESMİAD Başkanı Şamil Seyhan da konu hakkındaki değerlendirmesinde TEKNOFEST dereceleri alan ESOGÜ takımına tebriklerini ileterek, "Cumhurbaşkanımızın da son dönemde sürekli ifade ettiği gibi milli ve yerli projelere her kurumun dikkatle ve heyecanla destek olması gerekmektedir. Biz de ESMİAD olarak milli projelere her zaman destek veren bir dernek olduğumuzdan değerli ekibimize gereken tüm desteği sağlayacağımızın sözünü vermiştik. Kendilerini tekrar tekrar tebrik ediyor ve vatana millete hayırlı projelerinde her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Tüm kurumları ve sivil toplum kuruluşlarını da desteğe davet ediyorum. Bu genç ekibin heyecanlarını kaybettirmeyelim güvenlerini yitirmelerine izin vermeyelim. Dünya klasmanında bir başarı elde edilmiştir. Bu, basit bir başarı değildir. Bu sebeple kendilerini unutmayalım, âtıl bırakmayalım gereken desteği şehrimizde gösterelim" ifadelerine yer verdi.
Doktora, yüksek lisans ve lisans öğrenimlerine devam eden Hasan Sarıbaş, Halil Sağlamlar, Onur Eker, Hakan Uz, Ahmet Ermeydan ve Bedirhan Uzun'un üyeleri olduğu ve pilotluğunu Amerikan savaş uçağı üreticisi Lockheed Martin firmasından Eskişehir Hava İkmalde görevli Michael Dean Yust'ın üstlendiği takımın liderliğini ise Prof. Dr. Hakan Çevikalp yürütüyor.

ESKİŞEHİR

07 Ekim 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:30
  • GÜNEŞ 06:52
  • ÖĞLE 12:51
  • İKİNDİ 16:05
  • AKŞAM 18:40
  • YATSI 19:57
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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