Şehit Neşet Gök İmam Hatip Ortaokulu açıldı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Batman’ın Gercüş ilçesi kırsalında yürütülen operasyon sırasında şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Neşet Gök’ün adının verildiği ortaokul Eskişehir’de açıldı.

Bölücü terör örgütünün el yapımı patlayıcı saldırısı sonucunda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Neşet Gök’ün isminin verildiği Şehit Neşet Gök İmam Hatip Ortaokulu’nun açılışı Eskişehir’in Beylikova ilçesinde yapıldı. Açılış töreni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. İlçe Kaymakamı Abdüllatif Yılmaz’ın konuşmasıyla devam eden törende Neşet Gök başta olmak üzere tüm şehitler için dualar edildi. Ardından kurdele kesilerek okul hizmete açıldı.

Öte yandan törene; Şehit Neşet Gök’ün ailesi, Vali Yardımcısı Alper Balcı, Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp ve davetliler katıldı.

ESKİŞEHİR 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:30

GÜNEŞ 06:52

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 16:05

AKŞAM 18:40

YATSI 19:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.