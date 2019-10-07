Hamamyolu’nda çevre ve doğa hakları için konser

Odunpazarı Belediyesi’nin desteği ile çok sayıda demokratik kitle örgütü tarafından doğa ve çevre için konser düzenledi.

Praksis isimli müzik grubu, Eskişehir'de çevre ve doğa hakları için açık hava konseri verdi. Hamamyolu Caddesi’nde düzenlenen konsere, Eskişehirliler yoğun ilgi gösterdi. Konserde çoğunlukla kendi bestelerini seslendiren Praksis, şarkı aralarında da doğa talanına karşı verilen mücadeleye dikkat çekti.

Praksis adına konser sonunda kısa bir konuşma yapan grup üyelerinden Serdar Türkmen, destek sunan tüm kurumlara, temsilcilerine ve konsere katılanlara teşekkür etti. Türkmen, "Kamusal alanda bugün bir konser gerçekleştirdik. Bu alanı bize açanlara yeniden teşekkür ediyorum. Kamusal alanları sahiplenmek ve savunmak gerekir" dedi.

ESKİŞEHİR 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:30

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