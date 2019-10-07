UMKE Bölge temel eğitimi Eskişehir’de yapıldı

15. Bölge UMKE temel eğitimi Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar ve Bilecik'ten 34 kursiyerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği Eğitim ve Konferans salonunda verilen eğitim sonunda, destek veren tüm eğitmenler ve eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlere teşekkür ve katılım belgeleri verildi. Belgeler, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri ve İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkanı Dr. Erdinç Özkurt, Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu ve 15.Bölge UMKE Koordinatörü Halil Sönmez tarafından takdim edildi. 4 günü teorik, 1 günü arazide uygulamalarla geçen eğitimde; afet veya olağan dışı durumlarda aldıkları özel eğitim ve donanımla, kazazedelere olay yerinde, en kısa sürede imkan ve kabiliyetlerini kullanarak uygun yöntemlerle medikal müdahale etmek ve kurtarmak, kurtarılan kazazedeleri en kısa sürede ileri acil tedavi ünitelerine naklini sağlamak üzere ambulanslara, uygun nakil araçlarına ve görevlilerine teslim etmek konularında bilgiler verildi. Ayrıca afetler ve olağan dışı durumlarda diğer sağlık ekiplerinin sunduğu tıbbi yardımların yeterli olmadığı durumlarda ve alanlarda, ekibin kendi donanım, personel ve eğitim imkanları dahilinde ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerine destek vermek, olay yerinde sağlık hizmetlerinin yönetimini yapmak, triaj, tıbbi müdahale, nakil hazırlıkları, haberleşme ve kayıt yapmak, afet birimi ve diğer yerler ile gerekli iletişimi ve bilgi akışını sağlamak, faaliyetleri kapsamında ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliği yapmak, gerekli hallerde, yurt dışında meydana gelen afet ve olağan dışı durumlarda sağlık hizmetlerinde görev almak konuları ele alındı.

15. Bölge UMKE temel eğitimini değerlendiren Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, UMKE ekibinin her türlü olumsuz koşullarda yeterli ve nitelikli sağlık hizmeti sunma, hızlı ve doğru müdahale edebilme yeteneğine sahip olduğunu ifade ederek “Bu bir ekip işi, gönül işi. Gönüllülerden oluşan UMKE'nin bu tür eğitim ve tatbikatlarla daha da güçlendiğini ve her türlü zorlu şartlarda göreve hazır hale geldiğini belirtti.

ESKİŞEHİR 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:30

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