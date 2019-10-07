Dereyalak Mahallesine yeni çamaşır yıkama yeri

Eskişehir'in İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Deryalak Mahallesinde yapımı devam eden çamaşır yıkama yerinde incelemelerde bulunarak mahalle sakini kadınlar ile sohbet etti.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Deryalak Mahallesinde bulunan eski çamaşır yıkama yerinin mahalle sakini kadınlar tarafından yenilenmesi talebi üzerine başlatılan yeni çamaşır yıkama yeri yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Eski çamaşır yıkama yerinin belediye ekipleri tarafından yıkılarak yerine halı, çamaşır ve mercimek yıkayabilecekleri yeni yıkama yeri çalışması ile ilgili belediye personelinde bilgi alan Başkan Bozkurt, daha sonra mahalle sakinleri ile bir süre sohbet etti. Kadınlar, eski yıkama yerinin yıkılarak halı, çamaşır ve yöreye özgü Dereyalak Mercimeğini yıkayabilecekleri yeni çamaşırhane yapımına başlanmasından dolayı Başkan Bozkurt’a teşekkür ettiler.

ESKİŞEHİR 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:30

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