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Eniştesini öldüren zanlı tutuklandı

İHA

Eskişehir’de eniştesini pompalı tüfekle öldüren zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre olay, geçen cumartesi günü merkez Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Mehmetçikler Sokak'ta meydana geldi. Yunus Ö. (22) ile eniştesi Eşref S. (33) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yunus Ö., yanında bulunan pompalı tüfekle eniştesini 5 el ateş ederek öldürdü. Sokakta tüfekle gezen birinin olduğunun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, Yunus Ö.’yü tüfeği ile birlikte yakaladı. Polisleri gördüğünde teslim olan Yunus Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ESKİŞEHİR

07 Ekim 2019 Pazartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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