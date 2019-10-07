AKUT gönüllüsü 5 kişi Sualtı Arama Kurtarma Uzmanlık Belgesi aldı

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Eskişehir ekibinden 5 gönüllü, boğulma vakalarında görevli kurumlara yardımcı olmak amacıyla 'Sualtı Arama Kurtarma Uzmanlık Belgesi' alarak daha önce 2 olan sayıyı 7'ye yükseltti.

AKUT Eskişehir ekibinden yapılan açıklamada, "AKUT Eskişehir ekibi 7 gönüllüsü ile Porsuk ve çevre barajlarda meydana gelebilecek boğulma vakalarında arama kurtarma çalışmalarında görevli kurumlara destek olmak amacıyla Çifteler Belediyesi Dalış Kulübü ile düzenlenen arama kurtarma eğitimlerini tamamlamış ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu onaylı Sualtı Arama Kurtarma Uzmanlık Belgesini almaya almaya hak kazanmıştır" diye belirtildi.

ESKİŞEHİR 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:30

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