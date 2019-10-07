Engelli Öğrenciler Birimi’nden oryantasyon

Anadolu Üniversitesi Engelli Öğrenciler Birimi tarafından engelli öğrencilere yönelik oryantasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Kongre Merkezi Kırmızı Salonda düzenlenen toplantıda, Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü’nden Araş. Gör. Gülefşan Özge Kalaycı, Anadolu Üniversitesinde öğrenim gören engelli öğrencilere üniversitesi hakkında bilgilendirmede bulundu.

Öğrencilere kampüs hayatı, şehir yaşamı, Anadolu Üniversitesi'nin engelli öğrencilere sağladığı imkanlar hakkında bilgiler veren Araş. Gör. Kalaycı, “Özel gereksinimlerin engel olmadığı, değişime öncü, erişilebilir ve katılım odaklı bir birim olmaya çalışıyoruz. Birçok özel gereksinimli öğrencimiz bulunuyor. Bu öğrencilerimizin eğitim hayatında ve sosyal yaşantısında önlerine çıkabilecek sorunlarda yanlarında oluyoruz. Herhangi bir ihtiyacınız olduğunda Engelliler Birimi olarak bize ulaştığınızda biz sizler için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

Kütüphane, yemekhane, spor etkinlikleri, sanat etkinlikleri, öğrenci kulüpleri, sağlık hizmetleri ,ulaşım olanakları ve konaklama hizmetleri hakkında bilgilerin verildiği toplandı sorucevap bölümünün ardından sona erdi.

ESKİŞEHİR 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:30

GÜNEŞ 06:52

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 16:05

AKŞAM 18:40

YATSI 19:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.