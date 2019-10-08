Vali Çakacak, Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yılancı’yı kabul etti

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Büro MemurSen Genel Başkanı Metin Yılancı ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.
Sohbet havasında geçen kabulde Vali Çakacak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Vali Çakacak, sendika yöneticilerine, kamu çalışanlarının haklarını korumak ve geliştirmek üzere üstlendikleri görevlerinde başarılar diledi.
Ziyareti kabulden dolayı Vali Çakacak’a teşekkürlerini ileten Büro MemurSen Genel Başkanı Yılancı ise, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
ESKİŞEHİR
08 Ekim 2019 Salı
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