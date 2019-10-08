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Askerlik arkadaşları 33 yıl sonra tekmil verdi Türkiye’nin her yerinden askerlik günlerini yad etmek ...

İHA

İzmir Bornova 57. Topçu Tugayı Emin Arı Kışlası'nda vatani görevini yapan ve 1986 yılında terhis olan askerler, tam 33 yıl sonra Eskişehir'de bir araya gelerek komutanlarına tekmil verdi.

Askerlik arkadaşları 33 yıl sonra tekmil verdi Türkiye’nin her yerinden askerlik günlerini yad etmek için buluşuyorlar 33 yıl önce vatani görevlerini yapan 57. Topçu Tugayı askerleri yeniden bir araya geldi Emekli Topçu Kıdemli Kademeli Başçavuş Kadir Erikçi: “Ben böyle çocuklara komutanlık yaptığım için kendimi çok şanslı hissediyorum” 57. Topçu Tugayı Emin Arı Kışlası eski askerlerinden Vehbi Çağlar: “İnşallah ömrümüz boyunca bu toplantıların devam etmesini arzuluyoruz” 57. Topçu Tugayı Emin Arı Kışlası eski askeri Akın Varol: “30 yılın üzerinde bu arkadaş grubu yurt içinden, yurt dışından her yerden birbirini severek geliyor”

İzmir Bornova 57. Topçu Tugayı Emin Arı Kışlası'nda vatani görevini yapan ve 1986 yılında terhis olan askerler, tam 33 yıl sonra Eskişehir'de bir araya gelerek komutanlarına tekmil verdi.
Bu yıl Eskişehir’de bir araya gelen eski askerlik arkadaşları, geleneksel hale getirdikleri buluşmalarını her yıl bir farklı bir şehirde gerçekleştiriyor. Aynı bölükten yaklaşık 50 askerin toplanarak eski anıları yad ettikleri buluşmalarda, o günler de temsili olarak canlandırılıyor. Vatani borcunu 33 yıl önce bitirmelerine rağmen her yıl bir araya gelen ve birçoğu emekli olan askerler, bu kez Eskişehir’de bir araya geldi. Her sene farklı şehirde toplanan tertipler, yapılan içtima sonrası sabah koşusu yaparak ‘Yaylalar’ türküsünü söyledi. Buluşmada Bölük Komutanı Emekli Topçu Kıdemli Kademeli Başçavuş Kadir Erikçi, askerlerine yeniden içtima yaptırarak sayı aldı. Benzer tişörtler giyen grup, içtimanın ardından sabah sporu olarak koşup ‘Yaylalar’ türküsünü de söyledi.

“Ben böyle çocuklara komutanlık yaptığım için kendimi çok şanslı hissediyorum”
İHA muhabirine duygularını aktaran Emekli Topçu Kıdemli Kademeli Başçavuş Kadir Erikçi, “Ben bu askerlerin bölük komutanıyım. Bu yavrular 198586’da vatani görevini İzmir Bornova’da yaptılar. 33 yıldır birbirlerinden kopmadılar. Her sene bir yerde toplanıyoruz, askerlik anılarını yad ediyoruz. Ben böyle çocuklara komutanlık yaptığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bunların hepsi vefakar, cefakar yavrular. Türkiye’nin her yerinden toplanıp geliyorlar. Böyle bir şey yoktur, bunlar yaptılar bu her şeyi. Ve şimdiki silahaltında bulunan askerler bizi örnek alsınlar. Silah arkadaşlığı ve sıra arkadaşlığı ömür boyu unutulmaz. Bunları ben aşıladım. Sağ olsunlar var olsunlar. Aile olduk, onlar bizim yavrumuz. Her an telefondalar. Birinin kaynanası vefat etsin ya da hasta olsun devamlı birbirini ararlar. İyi günde, kötü günde devamlı birbirlerini ararlar. Hiç birbirimizden kopmadık. Her sene bir yerde toplanıyoruz. Bu 1520 senedir devam ediyor. Ömrümüzün sonuna kadar da devam edecek” ifadelerini kullandı.

“İnşallah ömrümüz boyunca bu toplantıların devam etmesini arzuluyoruz”
Buluşma için Konya’dan gelen 57. Topçu Tugayı Emin Arı Kışlası eski askerlerinden Vehbi Çağlar, “68’e 1 tertip olarak bu nadide insanlarla, bu nadide komutanlarımızla askerlik yaptık. İlk kez 2010 yılında Nizamettin kardeşimizin sosyal medya aracılığıyla yaptığı gayretler sonucunda bütün arkadaşlarımızı toparlaması sayesinde herkesin birbirine haber vermesiyle büyüdük. Yaklaşık şuan 50 kişiye yakın bir grubumuz var. Sürekli, her yılın belirli günlerinde bir ilde toplanırız. Bu yıl da Eskişehir’de toplandık. Hepimiz büyük bir zevkle, iple çekerek bu toplantılara katılıyoruz. Komutanlarımız da hakikaten sağ olsunlar bu yaşlarında mutlaka katılıyorlar. Biz de çok büyük onur duyuyoruz. İnşallah ömrümüz boyunca da bu toplantıların devam etmesini arzuluyoruz” şeklinde konuştu.

“30 yılın üzerinde bu arkadaş grubu yurt içinden, yurt dışından her yerden birbirini severek geliyor”
Balıkesir’den gelen 57. Topçu Tugayı Emin Arı Kışlası eski askeri Akın Varol, “Biz Ege ordunun askerleriyiz. Türkiye Cumhuriyeti’nde böyle bir olgu, böyle bir grup, böyle kaynaşmış, birbirini seven ve terk etmeyen bir gruba daha rastlamadık. Türk askeri bambaşka bir şeydir. Asker deyince bizim her şeyimiz, temelimiz. Yaklaşık 30 yılın üzerinde bu arkadaş grubu yurt içinden, yurt dışından her yerden birbirini severek geliyor. O kadar güzel günler yaşıyoruz ki bunun maneviyatı bambaşka. Bunu hiçbir şekilde ifade edemezsiniz. Görüyorsunuz buradaki coşkuyu, her şey çok güzel” dedi.

ESKİŞEHİR

08 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:31
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  • İKİNDİ 16:03
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