Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kurtuluş Savaşı'nda Sivrihisar'dan orduya kamyon desteği de yapılmış Bölge halkının büyük ...

İHA

Kurtuluş Savaşı'nın zorlu mücadele yıllarında, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bölge halkının kendi aralarında para toplayarak orduya uçak göndermesinin yanı sıra bir vatandaşın da yeni aldığı kamyonu orduya verdiği ortaya çıktı.

Kurtuluş Savaşı'nda Sivrihisar'dan orduya kamyon desteği de yapılmış Bölge halkının büyük fedakarlığı yıllar sonra ortaya çıktı Sivrihisar'ın orduya uçaktan sonra kamyon da verdiği ortaya çıktı Yüksel Uça: "Hiçbir karşılık beklemeksizin İstanbul’dan aldığı sıfır kilometre kamyonu ordunun emrine vermiştir" Sivrihisar Eğitim Vakfı Başkanı Naci Şakar: "Ordu kamyonu kabul ederken emanet bilinciyle aldı" "Kesinlikle el koyma gibi bir durumun söz konusu değildir" "Bu erdemli davranışından dolayı Mustafa Uça tebrik ediliyor"

Kurtuluş Savaşı'nın zorlu mücadele yıllarında, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bölge halkının kendi aralarında para toplayarak orduya uçak göndermesinin yanı sıra bir vatandaşın da yeni aldığı kamyonu orduya verdiği ortaya çıktı.
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi, Kurtuluş Savaşı'nda orduya yaptığı büyük desteklerle adından sıkça söz ettiriyor. Kurtuluş Savaşı ve sonrasında orduya 27 Eylül 1921’de ve 2 Aralık 1927’de armağan ettikleri iki uçak ile tarihte adından söz ettiren Sivrihisar'da, Sivrihisarlı tüccar Gazi Bayram Mustafa Uça'nın da orduya yeni aldığı kamyonu verdiği ortaya çıktı.
Gazi Uça’nın oğlu Yüksel Uça, babasının savaşın kazanılması için yaptığı fedakârlıkları anlattı. Yüksel Uça, “Anadolu’nun düşman işgali ve düşman güçlerinin hızlı ilerleyişi 1921 yılında devam ederken, şanlı ordumuz tüm zorluklara rağmen, düşmanı Sakarya Nehri’nin güneyinde karşılamaya hazırlanmaktadır. Sivrihisar halkı aralarında topladıkları, ordunun ihtiyacı olan çeşitli araç ve gereçleri ordu emrine teslim etmekteler. Şanlı ordumuz 23 Ağustos13 Eylül 1921'de 22 gün 22 gece devam eden Sakarya Meydan Savaş’ını kesin zaferle kazanmıştır. Düşmanın Anadolu’dan tamamen temizlenmesini sağlayan 30 Ağustos 1921 Başkomutanlık Meydan Savaşı’ndan sonra Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk tarafından TBMM’ye önerdiği Cumhuriyet İdaresi ile 29 Ekim 1923’ten itibaren Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşamak üzere tarihteki yerini almıştır. Tarih süresince, Sivrihisar halkı her ortam ve zaman içinde devletinin ve kahraman ordusunun yanında olmuştur. Kurtuluş Savaşı ve daha sonra şanlı ordumuza 27 Eylül 1921’de ve 2 Aralık 1927’de armağan ettikleri iki uçak tarihteki yerlerini almıştır. Kurtuluş ve kuruluş döneminden sonra 1921 Mart ayında babam Bayram Mustafa Uça’nın ordumuza armağan ettiği 0 kilometre kamyonun yerine dönemin hükümeti yine 0 kilometre bir kamyoneti Nisan 1924 yılında babama teslim etmiştir. İşte Sivrihisar’ın tarihteki ve kültür zenginliğindeki yerini, yaptıkları hizmetleriyle övülmeyi hak kazandıklarını ispatlamışlardır" dedi.

Başkan Naci Şakar anlattı
O döneme ilişkin bilgilerini paylaşan Sivrihisar Eğitim Vakfı Başkanı Naci Şakar da Kurtuluş Savaşı dönemini ve o yıllarda Sivrihisarlıların savaşın kazanılmasında orduya sunduğu katkıları anlattı. Sivrihisar halkının Kurtuluş Savaşı döneminde orduya ve dönemin hükumetlerine fayda sağlayacak birçok hizmet içinde bulunduklarını hatırlatan Naci Şakar, “Örneğin 19 Mayıs 1919’da ilk defa Sivrihisar bölgesinde Müdafaai Hukuk Cemiyeti kuruluyor. Ankara müftüsü Rıfat Börekçi Hoca’nın etkili konuşmaları sonucu cemiyet kuruluyor ve halk bilinçlendiriliyor. Dönemin belediye başkanı ve cemiyet yönetim kurulu üyelerince de ordunun ihtiyaçları halka bildiriliyor. Bunun üzerine 1921 yılında Sivrihisar halkı değeri 4 bin lira olan bir uçak satın alarak orduya armağan ediyorlar. Aynı halk 1927 senesinde de ikinci bir uçak alıp orduya armağan ediyor. Bununla birlikte ordunun ihtiyaç duyduğu bir çok şeyi kendi imkanları dahilinde temin etmişlerdir. Sivrihisar halkının orduya hibe ettiği iki uçak sebebiyle eski bakan Eskişehir Milletvekili Prof Dr. Nabi Avcı’nın ve Sivrihisar Belediyesinin de destekleriyle Türk Hava Yolları son model bir Boeing uçağına 'Sivrihisar' ismini vermiştir. Bu bizi son derece gururlandırmıştır” ifadelerini kullandı.
O dönemde Bayram Mustafa Uça’nın neler yaptığını ve günümüze neler yaşandığını da anlatan Şakar, "1921 yılında Mustafa Uça İstanbul’dan aldığı bir kamyonu kullanmaya başlıyor. Dönemin şartları gereğince kamyon değerli bir araç olarak görülüyor. Sakarya Savaşı’ndan kısa bir süre sonra ordu bu kamyonun alındığını tespit ediyor. Sivrihisar’a giden orduya, kamyon devredilerek hizmetine veriliyor. 1922 yılında dönemin hükumeti aynı kamyonetin değerinde ve 0 kilometre olmak üzere yeni bir kamyoneti Mustafa Uça’ya teslim ediyor. Bu erdemli davranışından dolayı Mustafa Uça tebrik ediliyor. Mustafa Uça’nın küçük oğlu babasının gazi unvanından gurur duyduğunu belirtmiştir. Ordunun kamyonu kabul ederken emanet bilinciyle aldığını ve kesinlikle el koyma gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyleyen Sivrihisar Uça Park'ın kurucusu Gazi Bayram Mustafa Uça'nın oğlu Yüksel Uça, son olarak Sivrihisar’da yaşadığını, burayı çok sevdiğini belirtmiştir” şeklinde konuştu.

ESKİŞEHİR

08 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:31
  • GÜNEŞ 06:53
  • ÖĞLE 12:51
  • İKİNDİ 16:03
  • AKŞAM 18:38
  • YATSI 19:55
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehirspor'da tehlike çanları Eskişehirspor’da borç nedeniyle küme düşme tehlikesi
YEREL HABERLER Eskişehirspor'da tehlike çanları Eskişehirspor’da ...
Askerlik arkadaşları 33 yıl sonra tekmil verdi Türkiye’nin her yerinden askerlik günlerini yad etmek için buluşuyorlar 33 yıl önce vatani görevlerini yapan 57. Topçu Tugayı askerleri yeniden bir araya geldi Emekli Topçu Kıdemli Kademeli Başçavuş Kadir Erikçi: “Ben böyle çocuklara komutanlık yaptığım için kendimi çok şanslı hissediyorum” 57. Topçu Tugayı Emin Arı Kışlası eski askerlerinden Vehbi Çağlar: “İnşallah ömrümüz boyunca bu toplantıların devam etmesini arzuluyoruz” 57. Topçu Tugayı Emin Arı Kışlası eski askeri Akın Varol: “30 yılın üzerinde bu arkadaş grubu yurt içinden, yurt dışından her yerden birbirini severek geliyor”
YEREL HABERLER Askerlik arkadaşları 33 yıl sonra tekmil ...
Açıköğretim kayıt yenileme işlemleri başladı
YEREL HABERLER Açıköğretim kayıt yenileme işlemleri başladı
Vali Çakacak, Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yılancı’yı kabul etti
YEREL HABERLER Vali Çakacak, Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yılancı’yı ...
Erkekler Federasyon Kupası, Final Gençlik'in Petkim Spor: 95 - Final Gençlik: 97
YEREL HABERLER Erkekler Federasyon Kupası, Final Gençlik'in Petkim ...
Engelli Öğrenciler Birimi’nden oryantasyon
YEREL HABERLER Engelli Öğrenciler Birimi’nden oryantasyon
Sosyal Medya Kulübü’nden tanışma toplantısı
YEREL HABERLER Sosyal Medya Kulübü’nden tanışma toplantısı
Eskişehir Şehir Hastanesi'ne 2 önemli unvan
YEREL HABERLER Eskişehir Şehir Hastanesi'ne 2 önemli unvan
AKUT gönüllüsü 5 kişi Sualtı Arama Kurtarma Uzmanlık Belgesi aldı
YEREL HABERLER AKUT gönüllüsü 5 kişi Sualtı Arama Kurtarma Uzmanlık ...
Öğrenci kulüpleri şenliği başladı
YEREL HABERLER Öğrenci kulüpleri şenliği başladı
Eniştesini öldüren zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Eniştesini öldüren zanlı tutuklandı
Anadolu Üniveritesi Futbol Takımı gelecekten ümitli
YEREL HABERLER Anadolu Üniveritesi Futbol Takımı gelecekten ümitli
Dereyalak Mahallesine yeni çamaşır yıkama yeri
YEREL HABERLER Dereyalak Mahallesine yeni çamaşır yıkama yeri
UMKE Bölge temel eğitimi Eskişehir’de yapıldı
YEREL HABERLER UMKE Bölge temel eğitimi Eskişehir’de yapıldı
Özel Ümit Hastaneleri geleneksel ödüllü resim yarışması başladı
YEREL HABERLER Özel Ümit Hastaneleri geleneksel ödüllü resim ...
Hizmet standartları denetim altında
YEREL HABERLER Hizmet standartları denetim altında
Yönetim ve Gelişim Kulübü yeni üyeleriyle tanıştı
YEREL HABERLER Yönetim ve Gelişim Kulübü yeni üyeleriyle tanıştı
Koca çınarlar Atatol Behramoğlu Kitaplığını gezdi
YEREL HABERLER Koca çınarlar Atatol Behramoğlu Kitaplığını gezdi
Hamamyolu’nda çevre ve doğa hakları için konser
YEREL HABERLER Hamamyolu’nda çevre ve doğa hakları için konser
Gökmeydan Spor Kulübünün şampiyona başarısı
YEREL HABERLER Gökmeydan Spor Kulübünün şampiyona başarısı
Eskişehirspor'da savunma alarm veriyor TFF 1. Lig’de en çok gol yiyen takım Eskişehirspor oldu
YEREL HABERLER Eskişehirspor'da savunma alarm veriyor TFF 1. Lig’de ...
Eniştesini öldüren zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Eniştesini öldüren zanlı tutuklandı
Şehit Neşet Gök İmam Hatip Ortaokulu açıldı
YEREL HABERLER Şehit Neşet Gök İmam Hatip Ortaokulu açıldı
160 kiloluk koç görenleri hayrete düşürdü Çoban festivalinde ilgi odağı 160 kilogramlık koç oldu 160 kilogramlık koç açık arttırmayla 6 bin 200 liraya satıldı
YEREL HABERLER 160 kiloluk koç görenleri hayrete düşürdü Çoban ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X