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Annesini bıçaklayarak öldüren sanığa, ömür boyu hapis

DHA

ESKİŞEHİR´de beraber yaşadığı annesi Yurdagül Pullukçu´yu (74) boynundan 6 kez bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Murat Pullukçu, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

ESKİŞEHİR´de beraber yaşadığı annesi Yurdagül Pullukçu´yu (74) boynundan 6 kez bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Murat Pullukçu, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Odunpazarı ilçesine bağlı Kırmızıtoprak Mahallesi´nde oturan Murat Pullukçu, geçen Ocak ayında tartıştığı annesi Yurdagül Pullukçu´yu boynundan 6 kez bıçakladıktan sonra kaçtı. Komşuları tarafından ölü olarak bulunan Yurdagül Pullukçu cinayetiyle ilgili soruşturma başlatan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, apartmanın güvenlik kameralarını incelemeye alarak katil zanlısının oğlu Murat Pullukçu olduğunu belirledi. Firari Murat Pullukçu, olaydan 11 gün sonra Antalya´nın Akseki ilçesinde devriye gezen jandarma ekiplerince şüphe üzerine durduruldu. Yapılan incelemede Pullukçu´nun annesini öldürmek suçundan arandığı belirlendi.
`KENDİSİNİ BIÇAKLAMIŞTIR´
Çıkarıldığı adliyede tutuklanan tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi´ne konulan Murat Pullukçu hakkında Eskişehir 3´ncü Ağır Ceza Mahkemesi´ne üstsoydan akrabayı kasten öldürmek suçundan dava açıldı. Ayrıca Murat Pullukçu, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi´nde kontrolden geçirilerek herhangi bir akıl hastalığının bulunmadığı tespit edildi. İlk mahkemedeki savunmasında suçlamayı kabul etmeyen sanık Murat Pullukçu, annesinin kendi kendini bıçaklamış olabileceğini öne sürerek, "Ben kimseye zarar vermedim. Yurdagül benim öz annemdir. Öldüğünden haberim yoktu. Belki de kendisini ölmüş olarak gördü. O anda ruhlar aleminde de olabilir. Kendi kendine zarar vermiş olabilir. Adli tıp raporunda pantolonunun üzerinde ve çorabında kanım çıkmış. Fakat ben tutuklanayım diye üzerine kanımı sürmüş olabilir. Kendisine zarar vermedim. Ben zaten kimseye zarar vermem. Hayal görmüştür, kendisini ölü olarak görüp paniklemiştir ve bıçaklamıştır. Paralel evrende, ruhlar aleminde bir şeyler olmuş olabilir" dedi.
ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI ALDI
Eskişehir 3´ncü Ağır Ceza Mahkemesi´ndeki davanın bugün görülen karar duruşmasına sanık Murat Pullukçu, tutuklu olduğu Alanya cezaevinden SEGBİS yöntemiyle bağlanarak katıldı. Mahkemedeki son savunmasında suçsuz olduğunu iddia eden Murat Pullukçu beraatını istedi. Mahkeme heyeti tüm savunmaların ardından sanık Murat Pullukçu´ya `nitelikli kasten öldürme´ suçundan ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırdı.

ESKİŞEHİR

08 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:31
  • GÜNEŞ 06:53
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  • İKİNDİ 16:03
  • AKŞAM 18:38
  • YATSI 19:55
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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