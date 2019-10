Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde yaşayan ve 5 yıl önce apifobiyi (arı korkusu) yenen kadın girişimci Aysun Tuna, organik bal üreterek satışa sunuyor.

Seyitgazi ilçesi Sarıcailyas Mahallesi’nde ikamet eden 41 yaşındaki Aysun Tuna, bahçelerinde bulunan babasına ait 4 kovan arıyla yıllarca mücadele etti. Arı korkusu yüzünden balkona bile çıkamayan Tuna, 2015 yılında babasının arıcılık mesleğini devam ettirmelerini söylemesiyle bu korkusunun üzerine gitmeye karar verdi. Arılarla ilgilenmeye başladıktan bir süre sonra korkularını yenen Tuna, 5 yıl önce 4 kovanla başladığı arıcılık sektöründe şu an 60 kovanda binlerce arı ile yılda yaklaşık 750 kilo organik bal üretimi yapıyor. Eşi ve çocuklarının desteğiyle hemen her gün arılarıyla ilgilenen kadın girişimci, bir zamanlar fobisi olan arılar üzerinden para kazanıyor.



"Önceleri çok korkuyordum ama arıların mükemmel hayatını keşfettim"

Arıcılık mesleğine nasıl girdiğini anlatan kadın girişimci Aysun Tuna, “Bu iş 2015 yılında başladı. Önceleri ben de çok korkuyordum ama daha sonra işin içine girip, arıların mükemmel hayatını keşfedince çok zevkli hale dönüştü. Şimdi çok zevkli bir şekilde devam ediyorum. 5 sene olacak. Bahar aylarında tabi daha yoğun oluyor. Polen ve bala hazırlık zamanımız oluyor. O zamanlar daha yoğun. İşte bal süzüm zamanına geçiyoruz. Yine bu dönem de yoğun geçiyor. Şu anda da sonbaharkış bakımı yapıyoruz. Yani her sezon yoğun, zaten arılarımızdan çok fazla da uzak kalamıyoruz. Şu anda 60 kovanım var. Yani mevsimine göre bal değişiyor ama bu sene kovan başına 12 kilograma yakın bal aldım. Güzeldi sezonumuz” ifadelerini kullandı.



“Balın fiyatı 850 gram kavanozlarda 60 lira”

Tuna, ürettikleri balın organik olduğuna da değinerek, “Bal sezonunda, arıya hiçbir şekilde ek gıda verilmez. Biz bunu bahar takviyesi olarak, arının yumurtasının yoğunluğunu artırmak için o zaman besleme yapıyoruz. Bir de sonbahar beslemesi diyoruz, kış bakımı. Bir de o zaman yaparız beslemeyi, bu da sadece şeker ve şerbet şeklinde yapıyoruz. Diğer karışımları kullanmamaya dikkat ediyoruz. Balın fiyatı şu anda 850 gram kavanozlarda 60 lira. Standart süzme olarak satıyorum" dedi.



“Arıcılık çok zevkli özellikle kadınların yapmasını istiyorum”

Ayrıca kadın girişimci Aysun Tuna, arıcılık mesleğini özellikle kadınlara tavsiye ederek, “Bir kadın olarak biraz da güç isteyen bir iş. Eşim de sağ olsun bana yardım eder birlikte geliriz. Tek geldiğim zamanlar da olur. 16 yaşında büyük oğlum var, sağ olsun o da yardımcı oluyor. Onunla da birlikte geliriz. Yani ailece, hepimiz birlikte severek arıcılık yapıyoruz. Çok güzel bir iş. kadınlara göre bir iş bence. Yani mutlaka bir bahçeleri ya da bakabilecekleri bir yerleri varsa edinsinler, korkmasınlar. Çok zevkli. Birçok ürünün çeşidi var, poleni, arı sütü, propolisi var. Çok zevkli özellikle kadınların yapmasını istiyorum” şeklinde konuştu.

