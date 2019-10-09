Geleneksel Yörük Düğününü Eskişehir ekibi sahneledi

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Eskişehir Anadolu Bacıları Derneği Halk Oyunları ve Tiyatro ekibi; Antalya Yörük Derneğinin düzenlediği etkinlikte 'Geleneksel Yörük Düğünü'nü sahneledi.

Antalya’da 26’ncısı düzenlenen Uluslararası Yörük Türkmen Toyu, temsili Yörük Türkmen göçü ile başladı. Eskişehir Anadolu Bacıları Derneğinin de davet edildiği toyda birlik ve beraberliğe vurdu yapıldı. Eskişehir Anadolu Bacıları Halk Oyunları ve Tiyatro ekibinin sahnelediği 'Geleneksel Yörük Düğünü' de beğeni ve takdirle izlendi.

Oyunun yönetmeni Hafize Erdoğan’a takdir ve teşekkür plaketleri sunuldu.

ESKİŞEHİR 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:32

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