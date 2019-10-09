MHP İl Başkanı Candemir'den Başkan Durgut'a ziyaret

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir, Günyüzü Belediye Başkanı Menderes Durgut'u ziyaret etti.

Belediye Başkanı Durgut, Başkan Candemir ve beraberindeki MHP İl Yönetim Kurulu üyelerini makamında ağırladı. İlçe hakkında sohbet ettikten sonra esnaf ziyaretine çıkan heyet, yolda karşılaştıkları vatandaşlarla da sohbet etti.

Ziyarete MHP İlçe Başkanı Musa Özdemir ve İlçe Teşkilatı üyeleri de katıldığı ziyaret hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle son buldu.

ESKİŞEHİR 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:32

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