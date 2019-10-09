Tepebaşı’ndan Milli Takıma

Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü’nün başarılı sporcuları Eskişehir’i ve Türkiye’yi Avrupa Şampiyonası’nda temsil edecek.

Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü Tekvando Antrenörü Dilek Karakuyulu ile işitme engelli sporcular 37 yaşındaki Hatice Süzen ve 33 yaşındaki Mustafa Özdemir, Ankara’da gerçekleştirilen milli takım kampına davet edildiler. Antrenörleri Karakuyulu eşliğinde kampta antrenmanlarına başlayan Süzen ve Özdemir, 912 Kasım tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek İşitme Engelliler Avrupa Şampiyonası’nda Tepebaşı’nı, Eskişehir’i ve Türkiye’yi temsil edecek.

Her alanda spora ve sporcuya destek vermeyi sürdüren Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, “Tepebaşı’mızı, Eskişehir’imizi ve ülkemizi gururla temsil eden ve etmeye devam eden sporcularımıza katılacakları şampiyonada da başarılar diliyorum. Tepebaşı Belediyesi olarak spora ve sporcuya olan desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

ESKİŞEHİR 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:32

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