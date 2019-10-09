Meme kanserinde erken teşhis hayati önemde İl Sağlık Müdürü Bilge meme kanseri farkındalığı hatırlatması

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç.Dr. Uğur Bilge, “0131 Ekim Meme Kanseri Ayı” dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

İl Sağlık Müdürü Bilge açıklamada, “Kanser, hücrelerin kontrolsüz çoğalması ile ortaya çıkar. Kanser dünya genelinde önemli bir sağlık sorunu olmakla beraber, toplumlarda önemli bir sosyoekonomik yüke, maddi ve manevi kayıplara yol açmaktadır. 2018 yılında dünya çapında 9,6 milyon insanın kanserden öldüğü, dünya ekonomisine yıllık maliyetinin 1.16 trilyon ABD doları olduğu tahmin edilmektedir. Meme kanseri ülkemizde ve dünyada kadınlarda en sık görülen ve aynı zamanda en sık ölüme neden olan kanser türüdür. Ülkemizde kanser olan her dört kadından biri meme kanseridir. Meme kanserine neden olan değiştirilemez ve değiştirilebilir risk faktörleri bulunmaktadır. Aile öyküsünün varlığı, yaş, cinsiyet, belirli kalıtsal genlere sahip olmak, ailede meme kanseri öyküsü olması, değiştirilemez risk faktörleri arasında yer alır. Sağlıksız beslenme alışkanlığı, yetersiz fiziksel aktivite, sigara alkol kullanımı, hiç doğum yapmamak gibi faktörler değiştirilebilir risk faktörleridir” dedi.

Meme kanserinin belirtilerinden de bahseden Bilge, “En sık rastlanan belirtisi, memede ağrısız, zamanla büyüyen bir yumrunun (kitlenin) ele gelmesi, hissedilmesidir. Ayrıca memede ya da meme ucunda ağrı, meme derisinde kaşıntı ve yanma, meme ucunda çekilmeler, memede portakal kabuğu görünümü, tek taraflı meme ucunda özellikle kanlı akıntı, koltuk altında yumru (kitle), meme kanseri belirtileri olabilir. Bu belirtilerden herhangi biri meme kanseri dışındaki şeylerden de kaynaklansa da, belirtiler görüldüğünde, nedeninin bulunabilmesi için doktora muayene olunmalıdır. Meme kanseri ileri dönemlere gelene kadar belirti vermeyebilir. Meme kanserine erken dönemde tanı konması, tedavinin başarıya ulaşma ve hayatta kalma şansını arttırmaktadır. Erken teşhiste en önemli faktör, kişinin bu konuda bilinçlenmesidir” ifadelerini kullandı.

Erken tanının önemine değinen Eskişehir İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge, açıklamasında şunları söyledi:

“Erken tanı için 2040 yaş arası ayda bir kendi kendine meme muayenesi yapılmalıdır. Ayrıca iki yılda bir doktora meme muayenesi için gidilmelidir. 4069 yaş arası; ayda bir kendi kendine meme muayenesi yapılmalı, yılda bir doktora meme muayenesi için gidilmeli ve iki yılda bir mamografi çektirilmelidir. İlimizde var olan Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerinde (KETEM) ücretsiz olarak mamografi çekilmekte; ayrıca kendi kendine meme muayenesi eğitimleri ve broşürleri de ücretsiz olarak verilmektedir. Tüm kanserlerde olduğu gibi; sağlıklı beslenme alışkanlıkları, haftada en az 150 dakika orta düzeyde ya da hafta da en az 75 dakika ağır düzeyde fiziksel aktivite yapma, sağlıklı kiloda olma ve bu kiloda kalma ile alkol kullanmama meme kanseri riskini azaltmaktadır. Aile hekiminize danışarak sağlıklı kiloda olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz. Özellikle 1,52 yıl emzirmenin de anneyi meme kanserinden koruduğuna dair çalışmalar bulunmaktadır.”

ESKİŞEHİR 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:32

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