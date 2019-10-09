İnönü’de gençler için protokol imzalandı

İnönü Belediye Başkanlığı ile İnönü Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü arasında spor kursları protokolü İmzalandı.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Büyük arasında imzalan protokol ile birlikte çeşitli kurs ve etkinlikler düzenlenecek. Protokol ile ilkokuldan liseye kadar tüm öğrencilerin vakitlerini verimli değerlendirmeleri ve fiziki gelişimlerinin en iyi şekilde tamamlamaları amaçlanıyor.

ESKİŞEHİR 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:32

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