'Kasten öldürme'den aranan suç makinesi yakalandı

Eskişehir'de, kasten öldürme suçundan aranan ve toplamda 57 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 7 Ekim Pazartesi günü saat 11.00 sıralarında durumundan şüphelenilen bir şahıs durduruldu. Polis ekiplerince yapılan kontrollerde şahsın, Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesince 'Kasten Öldürme' suçundan aranan Onur D. (32) olduğu belirlendi. TEM ekiplerince yakalanan şüpheli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Şüphelinin 'Yağma, Dolandırıcılık, Kasten Yaralama, Hırsızlık, Hakaret, Silahla Tehdit ve Uyuşturucu Kullanmak' gibi çeşitli suçlardan toplamda 57 adet suç kaydı olduğu da öğrenildi.

ESKİŞEHİR 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:33

GÜNEŞ 06:55

ÖĞLE 12:50

İKİNDİ 16:01

AKŞAM 18:35

YATSI 19:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.