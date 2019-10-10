Sinema Kulübü’nden amfide film gösterimleri

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Anadolu Üniversitesi Sinema Kulübü 20192020 öğretim yılının ilk etkinliğini düzenledi.

Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi amfi tiyatroda düzenlenen film gösterimlerinin ilk gününde, Robert Zemeckis’in yönetmenliğini yaptığı ve başrolünde Tom Hanks’in bulunduğu, 1994 yapımı Forrest Gump filmi, sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Etkinlik ikinci gün yönetmenliğini Ozan Açıktan’ın üstlendiği, başrollerinde Demet Evgar, Gülse Birsel ve Engin Günaydın’ın yer aldığı ‘Aile Arasında’ filminin gösterimiyle son buldu.

“İkinci dönem açık hava sineması düzenlemeyi planlıyoruz”

Sinema Kulübü Başkanı İrem Baydar, “Bu etkinliği neredeyse yazdan beri planlıyoruz. Planlarımız yolunda giderse, ikinci dönem de buna benzer açık hava sineması gösterimi yapmayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

ESKİŞEHİR 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:33

GÜNEŞ 06:55

ÖĞLE 12:50

İKİNDİ 16:01

AKŞAM 18:35

YATSI 19:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.