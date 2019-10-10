Çiftçiler için 'faizsiz borç ertelemesi' talebi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Çiftçiler için 'faizsiz borç ertelemesi' talebi

İHA

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve İç Anadolu temsilcisi Eyüp Elmalı, Eskişehir'de ilçe ziraat odalarını ziyaret etti.
Ziyaret hakkında bilgi veren Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, "Elmalı, çiftçimizin ve odalarımızın sorunlarını dinledi. Ülkemizdeki tüm çiftçilerimizin ekonomik sıkıntıları ortak ve her üründe maliyet sıkıntısı var. İklim şartları nedeniyle ürün düşüklüğü yaşanmasından sonra çiftçilerimiz için acilen faizsiz borç ertelemesi gerekiyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar'ın da bu yönde bir açıklaması vardı Bunu tüm çiftçilerimiz merakla beklemektedir" dedi.

ESKİŞEHİR

10 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:33
  • GÜNEŞ 06:55
  • ÖĞLE 12:50
  • İKİNDİ 16:01
  • AKŞAM 18:35
  • YATSI 19:52
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sinema Kulübü’nden amfide film gösterimleri
YEREL HABERLER Sinema Kulübü’nden amfide film gösterimleri
'Kasten öldürme'den aranan suç makinesi yakalandı
YEREL HABERLER 'Kasten öldürme'den aranan suç makinesi yakalandı
Eskişehir'de 1 kilo 500 gram esrar ele geçirildi Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı Polis ekiplerinin takibi uyuşturucu satıcılarını ele verdi
YEREL HABERLER Eskişehir'de 1 kilo 500 gram esrar ele ...
Kasten öldürme suçundan 2 yıldır aranan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Kasten öldürme suçundan 2 yıldır aranan şahıs ...
Eskişehir´de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Eskişehir´de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Şüphe üzerine durdurulan otomobilde 2 yıldır aranan katil zanlısı yakalandı
YEREL HABERLER Şüphe üzerine durdurulan otomobilde 2 yıldır aranan ...
Anadolu Üniversitesi ikinci üniversiteye yoğun ilgi
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi ikinci üniversiteye yoğun ilgi
Anadolu Üniversitesi Eskişehir Kitap Fuarı'nda
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi Eskişehir Kitap Fuarı'nda
Akademik erteleme konuşuldu
YEREL HABERLER Akademik erteleme konuşuldu
Rektör Çomaklı'nın Barış Pınarı Harekatı mesajı
YEREL HABERLER Rektör Çomaklı'nın Barış Pınarı Harekatı mesajı
Kalp krizi geçiren başkomiser son yolculuğuna uğurlandı. Mesai arkadaşları merhumu son yolculuğuna uğurladı
YEREL HABERLER Kalp krizi geçiren başkomiser son yolculuğuna uğurlandı. ...
ESOGÜ'den 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı günü açıklaması
YEREL HABERLER ESOGÜ'den 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı günü açıklaması
Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun Kazım Kurt’u ziyaret etti
YEREL HABERLER Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun Kazım Kurt’u ...
Sanat çalıştayında eserler şekilleniyor
YEREL HABERLER Sanat çalıştayında eserler şekilleniyor
Hamamyolu’na engelli aracı şarj istasyonu
YEREL HABERLER Hamamyolu’na engelli aracı şarj istasyonu
İnönü’de gençler için protokol imzalandı
YEREL HABERLER İnönü’de gençler için protokol imzalandı
Petrol istasyonunda örnek etkinlik Eskişehir’de petrol istasyonunda ‘meme kanserine’ farkındalık etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Petrol istasyonunda örnek etkinlik Eskişehir’de ...
Kalp krizi geçiren başkomiser yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Kalp krizi geçiren başkomiser yaşamını yitirdi
İl Sağlık Müdürlüğünden Anadolu Üniversitesine ‘Sağlık Sokağı’ Öğrenciler ‘Sağlık Sokağında’ merak ettikleri sorulara yanıt bulacak İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge: “Bugünün gençleri yarının yetişkinleri, yöneticilerini sağlıklı korumakla mükellefiz” Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı: “Sağlığın önemini vurgulamak için il sağlık müdürümüz burada sokak kurmak istedi”
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürlüğünden Anadolu Üniversitesine ...
Meme kanserinde erken teşhis hayati önemde İl Sağlık Müdürü Bilge meme kanseri farkındalığı hatırlatması
YEREL HABERLER Meme kanserinde erken teşhis hayati önemde İl Sağlık ...
Tepebaşı’ndan Milli Takıma
YEREL HABERLER Tepebaşı’ndan Milli Takıma
MHP İl Başkanı Candemir'den Başkan Durgut'a ziyaret
YEREL HABERLER MHP İl Başkanı Candemir'den Başkan Durgut'a ziyaret
Engelli bireylere yönelik anlamlı etkinlik
YEREL HABERLER Engelli bireylere yönelik anlamlı etkinlik
Geleneksel Yörük Düğününü Eskişehir ekibi sahneledi
YEREL HABERLER Geleneksel Yörük Düğününü Eskişehir ekibi sahneledi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X