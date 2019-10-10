Kanser tedavilerinde katkı payı alınmasın Kanserle Yaşam ve Dayanışma Derneği Başkanı İnci Ulucan: "Kanser tedavisinde hiç katkı payı alınmayacağı söylenildiği halde, hastalardan para talep edilmektedir"

Meme Kanseri Farkındalık ayı kapsamında açıklama yapan Kanserle Yaşam ve Dayanışma Derneği Başkanı İnci Ulucan, kanser tedavisinde katkı payı alınmaması gerektiğine dikkat çekti.

Ekim ayının meme kanserine dikkat çekme ayı olarak belirlendiğini anımsatan Ulucan, “Amaçlarımızdan biri de bu süreçte hastalarımıza yön verebilmek, destek olabilmektir. Kanser tedavisinde hiç katkı payı alınmayacağı söylenildiği halde, hastalardan para talep edilmektedir. Bu paralar ufak gibi görülüyor ama birkaç yerden istenildiğinde büyük meblağlar tutmaktadır. Bu da hastaları zor durumda bırakmaktadır” şeklinde konuştu.

"Yaşam boyu yapılmalı"

Kanserle Yaşam ve Dayanışma Derneği Başkanı İnci Ulucan, derneğin meme kanserinde farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Ekim ayı boyunca meme kanseri farkındalığı için; basınyayın organlarında, ilgili merkezlerde bilgilendirme etkinlikleri yapıldığını anlatan Ulucan, “Kanserle tanışmış olsun, olmasın herkesin burada verilen bilgileri dikkatle izleyip, dinleyip kendine düşenleri yapması gerekmektedir. Bunları insanlar Ekim ayı boyunca değil, yaşadıkları sürece yapmalıdır” diye konuştu.

"Erkeklerde de görülüyor"

İnsanların kanser farkındalığı sağlamaları için yapması gerekenler hakkında da bilgi veren İnci Ulucan, şunları söyledi:

“Kendi kendine meme muayenesini herkesin bilmesi ve uygulaması gerekir. İnsanlar, en ufak bir şüphede KETEM’e, hastanelerimizin genel cerrahi merkezlerine başvurabilirler. Bu kanser sadece kadınlarda değil erkeklerde de görülüyor. Bu ayrıntı gözden kaçırılmamalıdır. Böyle bir tanıyla karşılaştığımızda doktorumuzun dediklerinden, önerilerinden dışarı çıkmadan tedavimizi sürdürmeliyiz. Bu süreç zor bir süreç ama sonunda sağlıklı halimize döneceğimizi inandığımız bir süreç. Aile, çevre desteği ile moralle, sabırla atlatılabilecek bir hastalıktır."

Ulucan, herkese sağlıklı bir yaşam dileyerek açıklamasını noktaladı.

ESKİŞEHİR 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:33

GÜNEŞ 06:55

ÖĞLE 12:50

İKİNDİ 16:01

AKŞAM 18:35

YATSI 19:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.