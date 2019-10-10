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Terör yanlılarının 'Barış Pınarı Harekatı' manipülasyonu Sahada sıkışan terör yanlıları sosyal ...

İHA

Türk Silahlı Kuvvetlerince Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte, terör örgütü yanlıları da sosyal medya üzerinden asılsız görüntüler paylaşarak hedef saptırıp harekatı manipüle etmeye çalışıyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı, başarılı bir şekilde devam ediyor. Bununla birlikte sosyal medya üzerinde ise konudan bağımsız çok sayıda asılsız paylaşım yapılıyor. Terör örgütlerine yakın hesaplar ve terör yanlıları, daha önceki yıllarda yapılan katliamların fotoğraflarını kullanarak, Barış Pınarı Harekatı'nda olmuş gibi gösterip harekatı manipüle etmeye çalışıyor.
15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde ‘dijital bir terör örgütü olarak FETÖ’ çalışmasıyla FETÖ/PDY’nin dijital dünyadaki yerini ele alan Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM), Barış Pınarı Harekatı kapsamında da ilgili sosyal medya paylaşımlarını analiz etti. Yapılan çalışma sonucunda terör örgütü yanlılarının yeni taktikler geliştirdiği ve harekat sırasında hedef gösteren ve hedef saptıran içerikler kurgulandığı görüldü. Söz konusu paylaşımlarda örgütün, sosyal medya taktiklerinden hedef gösterme, hedef saptırma, küçük düşürme, manipüle edilmiş görüntüler ve hatalı istatistik kullanarak yanıltma gibi taktikleri uyguladığı belirlendi.

“PKK ve FETÖ kardeşliğini sosyal medyada gösterdi”
Yapılan çalışma hakkında açıklamalarda bulunan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, SODİGEM’in özel bir yazılım geliştirdiğini ve harekatın başlamasıyla FETÖ/PDY ile ilişkili hesapların hareketlerini analiz ettiklerini kaydetti. Yapılan analizlerde örgütle ilişkili hesapların bazı hashtag'leri kullanarak paylaşımlarda bulunduğunu kaydeden Çomaklı, dijital dünyada FETÖ ile PKK yanlılarının birlikte hareket ettiğine dikkat çekti Çomaklı, “Dün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürütmüş olduğu, Cumhurbaşkanımızın harekat emri verdiği Barış Pınarı Harekatı’ndan hemen sonra sosyal medyada bir hareketlenme gördük. Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Araştırma ve Uygulama Eğitim Merkezi (SODİGEM) Bilim Kurulu, hemen bizim normalde yapmış olduğumuz çalışmalar üzerinden elimizdeki Fethullahçı Terör Örgütü’nün müzahir olduğunu düşündüğümüz firariler, özellikle devlet aleyhine yapılmış olan çalışmalarla devletin itibarını zedeleyici çalışmalar ön planda kendini gösteren hesaplar üzerinden bir analiz yaparak, bunların PKK ile birlikte hareket ettiğini, PKK terör örgütünü destekleyici nitelikte yaklaşımlar sergilediğini, Türk Devletini onursuz kılmak için, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yaptığı işin meşru olmadığını göstermek için ve gelecekte de bunun hesabını soracaklarını ifade ettikleri kavramları sergiledikleri için biz de bir ilişkiler ağı ortaya çıkarmaya başladık. Tabi bu akademik tabanlı bir çalışma. Neticede gördük ki Fetullahçı Terör Örgütü ile PKK arasında bir kardeşlik bağı var. Yani bunlar aslında birbirinden bağımsız örgütler değiller. Ortak hedefleri Türkiye düşmanlığı. Sosyal medya üzerinden söylüyoruz bunu. Sosyal medyada bunların Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye aleyhine olacak her türlü şeyde bir araya gelebildikleri bu Barış Pınarı Harekatı üzerine sosyal medya paylaşımları kalıplarını görmek mümkün. Bu bir varsayım değil. Yüzlerce, binlerce hesabı analiz ederek arkadaşlarımız çıkardı. Özellikle firarilerin yapmış olduğu paylaşımlar ve etkileşim alanları, Amerika Birleşik Devletleri'ne yer alan bazı siyasetçilerin yapmış olduğu devlet aleyhine paylaşımları Türkiye Cumhuriyeti devletine ve Türk milleti aleyhine rahatlıkla yapabilirler. Bu çalışmanın neticesinde ortaya bir PKK ve FETÖ kardeşliği sosyal medyada gösterdi” dedi.

"Sahte paylaşımlara itibar etmesinler"
Sosyal medya kullanıcılarına uyarılarda bulunan Çomaklı, “Sosyal medyada meydana gelen devlet aleyhine mağdur gösterme ve kendini acındırarak devlet aleyhine çalışan hesapları emniyet birimlerine ilgili kurum ve kuruluşlara mutlaka bildirsinler. Bunlara itibar etmesinler. Terör örgütlerinin bu paylaşımlarını da yaymasınlar. Çünkü neticesinde cezai sorumlulukları olan şeylerdir. Bir teröristin paylaşımını, bir firarinin paylaşımını beğenerek bunu yayma yoluna gitmesinler. Kaldı ki bizim bu çalışmamız da şunu gösteriyor. Buradan çok mutlu bir şekilde söyleyebiliriz ki Fetullahçı Terör Örgütü Türkiye aleyhine işlemiş oldukları eylemleri 40 sene boyunca gizli bir şekilde yürütmüşlerdi ama bu gizliliği sosyal medyada da sürdürebileceklerini düşünüyorlardı. Ama Anadolu Üniversitesi SODİGEM olarak daha çabuk yakalandılar. Daha çabuk ortaya çıktılar. Yani bunların normal dünyadan daha kolay kaçacaklarını düşündükleri alanda daha kolay yakalandıklarını görüyoruz. Buradan bizim Barış Pınarı Harekatımızı 2 bin 200 yıllık devlet geleneği olan muktedir güçlü Türk Silahlı Kuvvetleri'ni zedeleyici, onların mertebesini aşağılayıcı hiçbir eyleme müsaade etmeyeceğimizi, bunları yapanların da akademik olarak ortaya çıkaracağımızı da söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

“Sivillere zarar verdikleri iddiasıyla yalan görüntüler paylaşıyorlar”
Devlet aleyhine paylaşımların harekatın başlamasıyla daha da yoğunlaştığını kaydeden Anadolu Üniversitesi Rektörü Şafak Ertan Çomaklı, açıklamalarına şöyle devam etti:
“Kaybedecek bir şeyleri olmayan terörist gruplar, bizim kendi güvenliğimizi sağlamak amacıyla yapmış olduğumuz, kendi bekamız için yapmış olduğumuz Barış Pınarı Harekatı'nı da zedeliyorlar. O yüzden biz de bu çalışmaları yapıyoruz. Yaptıkça da Fetullahçı Terör Örgütü çok rahat olmasın. Kendilerini çok rahat hissetmesinler bu dünyada. Her şeyleri görüyoruz. Tabi şimdi FETÖ ve PKK iş birliği halinde Türkiye Cumhuriyeti’nin Türk Silahlı Kuvvetleri aracılığıyla yapmış olduğu harekat neticesinde sivillere zarar verdikleri iddiasıyla yalan görüntüler paylaşıyorlar. Aslında internette çok rahat bulunabilen, geçmiş döneme ait çocuklar, siviller olduğunu iddia etikler fakat bunlar yalan. Halkımız bunlara itibar etmesin. Gerçek bilgi her zaman devlette yer alır. Devletin vermiş olduğu bilgiler resmi bilgilerdir. Asıl kayıtlar geçen ve gelecek yüzyıllarda dikkate alınacak ifadeler devlet ifadeleridir. O yüzden devlet gerekli açıklamayı yapar. Doğruysa doğru, yanlışsa yanlış her şeyi devlet söyler. Çünkü devlet kimseden korkmaz. Devlet cesur büyük bir teşkilattır. Bu yüzden devletin bilgilerine itimat etsinler. Sosyal medyada dolaşan haberlere itimat etmesinler.”

ESKİŞEHİR

10 Ekim 2019 Perşembe

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