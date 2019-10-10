Kazım Kurt’tan EKK'ye ziyaret

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Kent Konseyi (EKK) Başkanı Nuray Akçasoy ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

EKK binasında gerçekleşen ziyarette Başkan Kurt, Akçasoy’un başarılı bir kent konseyi başkanlığı yaptığını dile getirdi. Başkan Kurt, yeni dönemde de Akçasoy’un başarılı projelerle Eskişehir’e katkı sağlayacağına inandıklarını ifade ederek, "Yaşadığı kente, bulunduğu çevreye duyarlı insanları yetiştirecek ortamı sağlayacak olanlar sivil toplum örgütleridir. EKK, Eskişehir’de sivil toplum örgütlerinin öncüsüdür. EKK’yi sonuna kadar destekliyoruz ve gelişmesi için ne yapılması gerekiyorsa yapalım. Kent konseyleri artık karar alma noktalarında; belediye meclislerinde, komisyonlarda yer almalı" dedi.

Başkan Kurt’un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren EKK Başkanı Nuray Akçasoy, Eskişehir’deki belediyeler ile son derece uyumlu çalıştıklarını ifade etti. Bir dönem Eskişehir Kent Konseyi Başkanlığı da yapan Başkan Kurt’a kendilerine verdiği destek için teşekkür eden Akçasoy, Odunpazarı Belediyesi ile birlikte ortak projelerde yer almaya devam edeceklerini söyledi.

ESKİŞEHİR 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:33

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