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Türkiye’de ilk ve tek Engelliler Montaj Atölyesi açıldı Üretene Engel Yok sloganıyla engeller de ...

İHA

Tepebaşı Belediyesi ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) işbirliğiyle zihinsel engelli bireylere yönelik, Türkiye'deki Organize Sanayi Bölgelerinde ilk ve tek olma özelliği taşıyan Engelliler Montaj Atölyesi, "Üretene engel yok" sloganıyla açıldı.

Tepebaşı Belediyesi ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) işbirliğiyle zihinsel engelli bireylere yönelik, Türkiye’deki Organize Sanayi Bölgelerinde ilk ve tek olma özelliği taşıyan Engelliler Montaj Atölyesi, “Üretene engel yok” sloganıyla açıldı.
Geçtiğimiz Kasım ayında Tepebaşı Belediyesi ile Organize Sanayi Bölgesi arasında imzalanan Engelli Uygulama ve İstihdama Geçiş Atölyesi İşbirliği Protokolü ile engelli bireylerin istihdamına katkı sağlayacak büyük bir adım daha atıldı. İmzalanan protokolle, Türkiye’deki Organize Sanayi Bölgelerinde ilk ve tek olan 30 öğrenci kapasitesine sahip Engelliler Montaj Atölyesi, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde açıldı. Engelli bireylerin üretim hayatı içerisinde istihdamlarını sağlayacak faaliyetlerin gerçekleştirilmesinin hedeflendiği atölyede bireyler, fabrikalardan gelen ayarlı ayak, alt menteşe, köşe koruyucu, menteşe, germe kapak, hazne kapağı, kapı stoperi, su filtresi, ses yalıtım ve yapıştırma malzemesi gibi ürünlerin montajını gerçekleştiriyor. Organize Sanayi Bölgesi İş ve Ticaret Merkezi Çadır Alanında düzenlenen açılış törenine, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ın yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, CHP Eskişehir İl Başkanı Abdülkadir Adar, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Cavkaytar, Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Muhammed Taha Güven, ESO ve EOSB eski Başkanı Savaş Özaydemir, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile engelli bireyler ve aileleri katıldı.
“Bizlere fırsat verildiğinde neler başarabildiğimizi göstermek istiyoruz”
Törende ilk olarak Montaj Atölyesi öğrencileri adına konuşan Furkan Azman ve Beyza Halavurt, “Arkadaşlarımla beraber burada olduğumuz için çok mutluyuz. Bizlere fırsat verildiğinde neler başarabildiğimizi herkese göstermek istiyoruz. Bizlere bu imkanı sağlayan başkanlarımıza çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.
“Bu projenin Türkiye’ye ışık tutacağına inanıyorum”
Daha sonra konuşan Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Cavkaytar ise, projenin Türkiye’de ilk olduğuna dikkat çekerek, “Biz gençlerimize özel ve güzel gençler diyoruz. Onların önündeki engelleri kaldırdığımız zaman neler başarabildiklerini hep birlikte görüyoruz ve görmeye de devam ediyoruz. Türkiye’de ilk olan projenin ışık tutacağını ve Türkiye’de çığ gibi büyüyeceğine, özel gençlerimizin daha çok alanlarda istihdam edileceğine canı gönülden inanıyorum. Ben projenin hayata geçmesinde başta Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç olmak üzere emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.
“Türkiye’de ilk ve tek projedir”
Son olarak konuşan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da, Türkiye’de ilk ve tek olma özelliğine sahip 2014 yılında kurulan İbrahim Ethem Kesikbaş Engelliler Montaj Atölyesi’nde eğitim alan özel gençlerin o günden bu güne kadar 4 milyon adet montaj işlemi gerçekleştirdiğine dikkat çekti. Ataç, yeni kurulan atölyede de 1 ay gibi kısa süre içerisinde Star Plastik, Tanatar, ve Kafaoğlu’dan gelen buton yuvası, profil, kit gruplama, menteşe, ayarlı ayak, köşe koruyucu ve hazne kapağı gibi toplamda 70 bin parçanın montajının yapıldığını kaydetti.
“Ne kadar çok gencimize ulaşırsak o kadar çok gencimizi hayata katmış oluruz”
Projenin yaygınlaşmasının hem bireyler hem de aileler açısından önemine değinen Başkan Ataç, şöyle devam etti:
“Bugün Türkiye’de 20 yaş üzerinde olan engellilerin gidebileceği hiçbir yer yok. Onun için aileler yıllarca hiç dışarıya çıkmadan evde vakit geçiriyorlar. O zaman da çok ciddi sıkıntılar ortaya çıkıyor. Ama bu tip çalışmalarla çocuklarımın bir başarı öyküsü oluyor. Sosyalleşiyorlar, büyük bir iş yapmanın gururunu taşıyorlar ve o çalışma azimleri artarak devam ediyor. Böylelikle anne ve babalar da özgürleşiyor. Bu proje Türkiye’de ilk ve tek projedir. Hatta Türkiye’deki Organize Sanayi Bölgelerinde de ilk ve tek projedir. Nadir Başkanımıza da, ‘Çevre illerin Organize Sanayi Bölgesi başkanlarını da çağıralım görsünler, onlar da kendi illerinde yapsınlar’ dedim. Çünkü ne kadar çok gencimize ulaşırsak o kadar çok gencimizi hayata katmış oluruz. Böylelikle de bu istihdam projesi de çok önemli noktaya gelir. Ayrıca ben bütün fabrikalarımızın yetkililerine de seslenmek istiyorum. Lütfen gençlerimizin yapabileceği işler varsa ne olur sizler de bu gençlerimizi alıp bünyenizde istihdam ediniz. Son olarak bu güzide projenin hayata geçmesinde başta Nadir Küpeli olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi de sunmak isterim.”
Öte yandan tören, atölyenin açılış kurdelesinin protokol erkanı ve zihinsel engelli bireyler tarafından kesilmesinin ve tesisin gezilmesinin ardından sona erdi.

ESKİŞEHİR

10 Ekim 2019 Perşembe

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