ESK\u0130\u015eEH\u0130R\u00b4de jandarma ekiplerince bask\u0131n yap\u0131lan bir \u00e7iftlik evinde, 1 ton nargile t\u00fct\u00fcn\u00fc ele ge\u00e7irildi. Olayla ilgili 2 ki\u015fi g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131.\u0130l Jandarma Komutanl\u0131\u011f\u0131 ekipleri, Tepeba\u015f\u0131 il\u00e7esi Sakintepe Mahallesi\u00b4ndeki bir \u00e7iftlik evinde ka\u00e7ak nargile t\u00fct\u00fcn\u00fc\u00a0imal edildi\u011fi ihbar\u0131 \u00fczerine hareke ge\u00e7ti. \u00c7itlik evine mahkeme karar\u0131yla bask\u0131n yapan ekipler,\u00a01 ton ka\u00e7ak nargile t\u00fct\u00fcn\u00fc, 3 hashas terazi, mikser hamur yo\u011furma makinas\u0131, elektronik ambalaj makinas\u0131, 2 pi\u015firme kazan\u0131, b\u00fcy\u00fck ocak, 210 \u015fi\u015fe ve paket halinde de\u011fi\u015fik ebatlarda g\u0131da renklendirici ve aroma, de\u011fi\u015fik markalarda 5 bin ambalaj paketi, Arap\u00e7a yaz\u0131l\u0131 300 hologram, \u00e7ok say\u0131da etiket ve bo\u015f bidonlar ele ge\u00e7irildi. Olayla ilgili 2 ki\u015fi g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131.\u00a0