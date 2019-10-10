Başkan Ataç Trabzon Yaşam Kadın Derneğiyle bir araya geldi

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Trabzon Yaşam Kadın Derneği Başkanı Cavidan Yılmaz ve beraberindekileri ağırladı. Başkan Ataç, “Eskişehir halkının başını eğdirmiyoruz. Hep birlikte çok güzel işler başarıyoruz” dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, gerek şehir içi gerekse şehir dışında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmeyi sürdürüyor. Son olarak Trabzon Yaşam Kadın Derneği Başkanı Cavidan Yılmaz ve dernek yönetimi, Başkan Ataç’ı makamında ziyaret etti. Ziyaret esnasında konuşan Başkan Ataç, Tepebaşı bölgesinde hayata geçirilen çevre dostu ve insana dokunan projeleri misafirlerine anlattı. Ataç, “Biz yaklaşık 20 yıldır Eskişehir’in iyiye gitmesi açısından çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hem kentin iyiye gitmesi, hem yapılan işlerin örnek olması hem de sıradan işlerin yapılmaması hep düsturumuz oldu. Bugünlere kadar da geldik. Ancak bizim en büyük şansımız Eskişehir halkımızdır. Çünkü Eskişehir halkımız bizim ne yapmak istediğimizi çok iyi biliyor ve bize destek veriyor. Biz de Eskişehir halkının başını eğdirmiyoruz. Hep birlikte çok güzel işler başarıyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti de dile getiren Ataç, misafirlerine dernek çalışmalarında başarılar diledi.

Dernek Başkanı Yılmaz da, Tepebaşı Belediyesi tarafından hayata geçirilen insan odaklı projelere hayran kaldıklarını belirterek, Trabzon’a gittiklerinde de Tepebaşı’nın projelerini oradaki yöneticilere anlatacaklarını söyledi. Yılmaz, Başkan Ataç’a insan odaklı çalışmalarından dolayı ve misafirperverliğinden dolayı teşekkürlerini de iletti.

Ziyaret, Trabzonlu kadınların Başkan Ataç’la günün anısına hatıra fotoğrafı çektirmesi ve belediye hizmet binası içerisinde sergilenen Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu’nda ortaya çıkan eserleri gezmeleriyle son buldu.

ESKİŞEHİR 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:33

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