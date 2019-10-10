Uyuşturucu şüphelisi tutuklandı Adliyeye sevk edilen 3 uyuşturucu şüphelisinden 1'i tutuklandı

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Eskişehir Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucuyla mücadele kapsamında adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir araçla kente uyuşturucu madde sokmaya çalışan 2 şahıstan bir miktar esrar maddesi ele geçirilmesi üzerine, çalışma başlatılmıştı. Ele geçirilen esrar maddesinin Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde bir ikametten dağıtıldığı bilgisine ulaşılması üzerine düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Öte yandan, emniyetteki işlemleri akabinde 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan adliyeye sevk edilen N.S. ve M.Y. savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, Y.B. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ESKİŞEHİR 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:33

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