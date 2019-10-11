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Otizmli çocuğu anaokuluna yazdırmak için vali devreye girdi

DHA

ESKİŞEHİR´de uçak bakım teknisyeni Selçuk Demir ve memur eşi Elif Demir, 4 yaşındaki otizmli çocuklarını anaokuluna yazdırmak için birçok okul dolaştıklarını ancak kabul görmediklerini söyledi. Otizmli oğlu için tam zamanlı kaynaştırma raporu olduğunu belirten Selçuk Demir, "Okul okul gezdim. Öncelikle özel okul istedik ama olmadı. Devlet okulları alıyor ama şartları zorlaştırıyorlar. Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak devreye girdi ve devlet okulu için bir yol bulduk" dedi.

ESKİŞEHİR´de uçak bakım teknisyeni Selçuk Demir ve memur eşi Elif Demir, 4 yaşındaki otizmli çocuklarını anaokuluna yazdırmak için birçok okul dolaştıklarını ancak kabul görmediklerini söyledi. Otizmli oğlu için tam zamanlı kaynaştırma raporu olduğunu belirten Selçuk Demir, "Okul okul gezdim. Öncelikle özel okul istedik ama olmadı. Devlet okulları alıyor ama şartları zorlaştırıyorlar. Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak devreye girdi ve devlet okulu için bir yol bulduk" dedi.
Eskişehir´de oturan Selçuk ve Elif Demir çifti, otizmli çocukları Emir Alp´i anaokuluna yazdırabilmek için çok mücadele ettiklerini söyledi. Emir Alp´in, geçen yıl eğitim aldığı özel anaokulunun diğer çocuklara kötü örnek olduğunu söyleyerek bu yıl kabul etmediğini anlatan Selçuk Demir (35), özel ve devlete bağlı anaokullarını gezdiklerini ancak kabul görmediklerini belirtti. Emir Alp için tam zamanlı kaynaştırma raporu da alan aile, otizmli çocukların her eğitim döneminde böyle sıkıntılar yaşadığını söyledi.
Devlete bağlı anaokullarının kabul ettikten sonra da zorluk çıkararak çocuklarını almalarını istediğini anlatan Selçuk Demir, "Dört yaşında dünyalar tatlısı Emir Alp adında otizmli bir çocuğum var. Bir insanı topluma kazandırmaya çalışıyoruz. Oğlumu geçen yıl eğitim aldığı özel bir anaokuluna verdik. Diğer çocuklara kötü örnek olduğunu söylediler. Otizm bulaşıcı bir hastalık değil. Otizm sadece iletişim kuramama problemi ama aileler hala bilmiyor. Biz anlatmaktan yorulduk. Okul okul gezdim, benim çocuğumun tam zamanlı kaynaştırma raporu var. Öncelikle özel okul istedik, eşimle çalışıyoruz. Özel okullardan kabul görmedik. Yerel medyadan destek istedik, kime sorsak herkes okullarda sorun yaşadığını ve istenilmediğini söylüyor. Devlet okulları alıyor ama şartları zorlaştırıyor. Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak devreye girdi ve devlet okulu için bir yol bulduk. Normal çocuklar için eğitim fırsatlar aralanıyorsa, bizimkiler için tamamen açılmalı. Okullar açılalı 1 ay oldu, ben oğluma okul bulmak için işime gidemedim. Devlet okullarına gittim, zorluklar çıkarıldı. Devlete bağlı anaokulları alıyor ama diğer öğrencilerin velileriyle sıkıntılar yaşanıyor. Bizim mücadelemiz oğlumuzu topluma kazandırmak. Eskişehir Valisi araya girmese mücadelemiz devam edecekti" dedi.
'ORTAK BİR YOL BULUNDU'
Memur olan anne Elif Demir de çocuğunun normal çocuklarla birlikte kaynaştırma eğitimi almasını istediğini ancak okullara kabul edilmediğini belirtti. Eylül ayının otizmli çocuklar için problemli bir ay olduğunu kaydeden Elif Demir, "Eylül ayı otizmli çocuklar için zor bir ay. Çocukların diğer çocuklarla kaynaşması, diğer ailelerin bakış açısı, her şey değişiyor. Okul bulmakta zorlandık, sonra herkes yardımcı oldu ve anaokuluna başlatacağız. Evime yakın bir anaokulu tuvalet eğitimi olmadığı için almadı. Özel anaokulları oğlumun yanına gölge öğretmen ve ayrıca ücret istedi. Maddi gücümüz o kadar kuvvetli değil. Birçok okula gittik, kendimizi anlattık, çocuğumuzu anlatıyoruz. Bize engel oranı daha az olanları aldıkları söylendi. Şu anda yetkililer okul müdürümüzle ortak bir yol buldu. Çocuğumuz yardımcı bir kadınla okula gidecek. Çocuğuma sevgi verin, diğer çocuklarla kaynaşsın tek istediğimiz bu" diye konuştu.
VALİ ÇAKACAK DEVREYE GİRDİ
Otizmli çocuklarına okul bulamayan Demir ailesi için Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak devreye girdi. Çakacak´ın talimatıyla Milli Eğitim Müdürlüğü, otizmli Emir Alp için devlete bağlı bir anaokuluna kayıt yaptırırken, yanında yardımcı bir kadının da görevlendirilmesine izin verildi.
`AİLELER BENZER SIKINTILARI HEP YAŞIYOR´
Otizmli bir çocuk sahibi olan Fatih Öztürk de benzer sıkıntıları sürekli yaşadıklarını söyledi. Okulların otizmli çocukları kabul etmek istemediklerini ifade eden Öztürk şunları söyledi:
"Otizmli çocuk sahibiyim, yaşadığımız en büyük sorunlardan biri kaynaştırma eğitiminde okulların çocuklarımızı almak istememesi. Çünkü diğer veliler, otizmli çocukların diğer çocukları rahatsız ettiğini düşünüyor. Çok fazla kaynaştırma eğitimi için otizmli çocuklarımızı okullara almak istemiyorlar. Biz de sorun yaşadık, diğer velilerin baskısı sonucu almak istemediler. Araya birileri girmeden, farklı yerden baskı yapmadığınız zaman almak istemiyorlar. Otizmli çocuklar için en büyük çözüm sosyalleşmeleri. Bunu da en kolay olarak anaokullarında yapabiliriz. Okullar almazsa, çocuklarımızın normalleşme ya da sosyalleşme süreleri çok uzuyor. Zaman geçtikçe dönüş olmuyor. En başta çocuklarımızı kabul ederseler, çocuklarımızı topluma kazandırmamız daha hızlı ve daha iyi olur. Bu konuda daha çok desteğe ihtiyacımız var"
`KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ OTİZMLİLER İÇİN ÇOK ÖNEMLİ´
Özel eğitim öğretmeni Umut Tanju Parmak, otizmli çocukların kaynaştırma eğitimlerini mutlaka almaları gerektiğini söyledi. Otizmli çocukların kendi akranlarıyla eğitimlerinin gelişmelerinde büyük katkı sağladığını belirten Parmak, "Özel gereksinimli çocuklarımızın 36´ncı ayından itibaren zorunlu eğitim çağına giriyor. Normal çocuklarımız ise 66 ayından sonra zorunlu eğitim çağına giriyor. Otizmli çocuklarımız için erken çocukluk dönemi, okul öncesi dönemlerde akranlarıyla birlikte eğitim almaları çok önemli bir konu. Çocuğun problem davranışlarında doğruya gitmesinde, azalmasında ve akranlarıyla birlikte eğitim aldıklarında bir çok olumlu ilerlemeleri görüldüğü tespit edilmiştir. O yüzden biz bütün özel gereksinimli öğrencilerimizin akranlarıyla beraber en az sırınlandırılmış ortamda grup eğitimi almalarını tavsiye ediyoruz. Akranlarını rol model almaları çok önemli. Çocuklar çocuklarla birlikte eğitim alıyorlar bu nedenle bu eğitimleri çok destekliyoruz" şeklinde konuştu.

ESKİŞEHİR

11 Ekim 2019 Cuma

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