‘Eskişehir Dede Korkut Parkı’ 5 yılda bu hale geldi

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2014 yılında hizmete açılan Eskişehir Dede Korkut Parkı 5 yılın ardından hayli tahrip olurken, halk bu durumun düzeltilmesini bekliyor.

Eskişehir Kültür Başkenti Ajansı'nın kalıcı eserler kapsamında; 2014 yılı Ocak ayında yapım çalışmalarına başladığı Dede Korkut Parkı, aynı yıl haziran ayında tamamlanarak, Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı tarafından hizmete açılmıştı. Aradan geçen 5 yıl 3 ay gibi kısa sürede; parkın yürüyüş yolunun büyük bir bölümü yıprandı, döşeme kırıldı, parçalandı. Çevrede yaşayanlara güzel bir piknik alanı olarak da düşünülen ‘Eskişehir Dede Korkut Parkı’ndaki masaların çevresi çekirdek kabukları, izmaritler, yiyecek paketleri, poşetlerle dolu. Böylesine güzel bir parkın bu kadar kısa sürede yıpranması Eskişehir halkını üzüyor. Vatandaşlar, bu durumun düzeltilmesi için yetkililerden ilgi bekliyor

ESKİŞEHİR 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:34

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