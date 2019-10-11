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Bakan Yardımcısı Kaymakcı; “NATO’nun da sınırlarını koruyoruz” AB Başkanı Faruk Baymakcı Türkiye-AB ...

İHA

Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakcı, "Bu harekat (Barış Pınarı) bir barış harekatı, istikrar harekatı, güvenli bölge oluşturma harekatı, terörle mücadele harekatı. Biz aslında kendi sınırlarımızı korurken, sadece Türkiye'nin sınırlarını değil aynı zamanda Avrupa'nın ve üyesi olduğumuz NATO'nun sınırlarını da koruyoruz" dedi.

Bakan Yardımcısı Kaymakcı; “NATO’nun da sınırlarını koruyoruz” AB Başkanı Faruk Baymakcı Türkiye-AB İlişkileri Konferansına katıldı Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakcı; “Avrupalı dostlarımızın Türkiye’nin gerçek amacına iyi bakmaları gerekiyor” "Türkiye’nin DAEŞ’le mücadelesi konusunda hiçbir şüphe oluşmamalıdır”

Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakcı, “Bu harekat (Barış Pınarı) bir barış harekatı, istikrar harekatı, güvenli bölge oluşturma harekatı, terörle mücadele harekatı. Biz aslında kendi sınırlarımızı korurken, sadece Türkiye’nin sınırlarını değil aynı zamanda Avrupa’nın ve üyesi olduğumuz NATO’nun sınırlarını da koruyoruz” dedi.
Bir dizi ziyaret kapsamında Eskişehir’e gelen Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakcı, ilk olarak Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen Erasmus Günleri Etkinliği Açılış Toplantısına katıldı. Toplantı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kaymakcı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’ye düzenlediği Barış Pınarı Harekatını değerlendirdi. Kaymakcı, “Biliyorsunuz bu harekat bizim için bir zorunluluk. Suriye’ye veya Irak’a yaptığımız ilk harekat değil. Bu harekat bir barış harekatı, istikrar harekatı, güvenli bölge oluşturma harekatı, terörle mücadele harekatı. Biz aslında kendi sınırlarımızı korurken, sadece Türkiye’nin sınırlarını değil aynı zamanda Avrupa’nın ve üyesi olduğumuz NATO’nun sınırlarını da koruyoruz. Müttefiklerimizin ve Batı Avrupalı dostlarımızın bizi daha iyi anlaması lazım. Bizim terörle mücadelemiz Avrupa’nın ve NATO’nun güvenliğine de hizmet eden bir çaba” şeklinde konuştu.

“Avrupalı dostlarımızın Türkiye’nin gerçek amacına iyi bakmaları gerekiyor”
Türkiye’nin Suriye’ye daha önce de iki büyük operasyon düzenlediğini hatırlatan Kaymakcı, “Bu operasyonlar sayesinde 360 bin civarında Suriye vatandaşı Fırat Kalkanı ve Zeytindalı harekatlarının özgürleştirdiği ve güvenlik sağladığı alanlara döndü. Bizim ümidimiz, umarız Fırat’ın doğusunda güvenli bölge oluştuğu zaman Suriyeliler, gerek Suriye içerisinde yerlerini kaybetmeleri halinde bu bölgeye gelecekler gerekse Türkiye’deki Suriyelilerin önemli bir kısmı bu bölgeye dönebilecek. Bu aslında Türkiye ile Avrupa Birliği arasında sağlanan 18 Mart 2016 mutabakatının 9’uncu maddesinin de bir gereğidir. Bu madde gereği Avrupa Birliği, Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve Türkiye Suriyelilerin Suriye’de güvenli bölgelere dönüşünü ve bu bölgelerde yaşamasını sağlayan adımları birlikte atma sorumluluğuna sahipler. Dolayısıyla Avrupalı dostlarımızın Türkiye’nin gerçek amacına iyi bakmaları gerektiğini düşünüyoruz. Tabi bazı endişeler var. ‘Siviller bundan zarar görür mü? DAEŞ’li teröristler serbest bırakılır mı?’ diye. Geçmiş iki operasyonda da görüldüğü üzere Türkiye sivillere zarar vermeme konusunda elinden gelen her şeyi yapmış ve çok başarılı iki harekat düzenlemiştir. DAEŞ ile mücadelede en fazla mücadele eden, cephede botlarıyla DAEŞ terör örgütlerinin karşısında en fazla mücadele eden tek ülke Türkiye’dir. Dolayısıyla Türkiye’nin DAEŞ’le mücadelesi konusunda hiçbir şüphe oluşmamalıdır” ifadelerini kullandı.
Toplantıya Kaymakcı’nın yanı sıra Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Rektör Yardımcıları, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Erasmus öğrencileri ve ilgililer katıldı.
Kaymakcı, buradaki programının ardından ziyaret ve toplantılarına devam edecek.

ESKİŞEHİR

11 Ekim 2019 Cuma

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