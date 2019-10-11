Arjantin film festivali başlıyor

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi ile Arjantin Büyükelçiliği tarafından ücretsiz olarak düzenlenen Arjantin Film Festivali 1215 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek.

Arjantin kültürünü, ülkenin multikültürel ve kendine özgü yapısını tanıtmak, Türk toplumuyla arasındaki sosyal ve kültürel ilişkileri geliştirmek ve toplumlar arası iletişim kurabilmek amacı ile düzenlenen festivalin 12 Ekim Cumartesi günü saat 17.00’de Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde açılışı gerçekleştirilecek. Festival, açılış töreninin ardından 2001 yılında yabancı dilde en iyi film Oscar Ödülü’ne aday gösterilen El Hijo De La Novia (Gelinin Oğlu) adlı filmin gösterimi ile başlayacak. Daha sonra festival, 13 Ekim Pazar günü saat 17.30’da El Hijo De La Novia ve saat 20.00’de Nueve Reinas (Dokuz Kraliçe), 14 Ekim Pazartesi saat 17.30’da Elsa Y Fred (Elsa ve Fred) ve saat 20.00’de Un Cuento Chino (Zoraki Misafir) filmleri ile devam edecek. 15 Ekim Salı günü saat 17.30’da Luna De Avellaneda (Avellaneda Ayı) ile saat 20.00’de Hombre Mirando Al Sudeste (Güneydoğu'ya Bakan Adam) filmlerinin gösterimleriyle de festival sona erecek. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, 4 gün boyunca toplam 6 film gösteriminin yapılacağı festivale tüm sinemaseverleri davet etti.

ESKİŞEHİR 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:34

GÜNEŞ 06:56

ÖĞLE 12:50

İKİNDİ 16:00

AKŞAM 18:33

YATSI 19:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.