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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bülent Arınç; "Güvenlik Konseyinin kınama kararı alması bizi ilgilendirmez" Bülent Arınç'tan Barış ...

İHA

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, Barış Pınarı Harekatı’yla ilgili açıklamasında, "Güvenlik Konseyi'nde bir kınama kararı alınacaktı, ama Rusya ve Amerika buna müdahale ettiler. Güvenlik konseyinin kınama kararı alması bizi ilgilendirmez. Onların öyle kınama kararları var ki bugüne kadar hepsini çöp sepetine atan ülkeler oldu" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, bir takım ziyaretlerde bulunmak için Eskişehir’e geldi. Eskişehir Valiliğini ziyaret eden Arınç, Valilik Şeref Defterini imzaladı. Valilik ziyaretinden sonra basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bülent Arınç, Barış Pınarı Harekatı’nı değerlendirdi. Harekatın başarıyla devam ettiğini aktaran Arınç, "Türkiye’nin güvenliği maksadıyla Cumhurbaşkanımızın emirleriyle büyük bir harekat başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri başarıyla bu harekatı devam ettiriyor. 80 milyon, bütün siyasi partiler malum parti hariç el ele gönül gönüle verdiler, askerimizin başarısı için dua ediyorlar. Milli birlik ve beraberliğin, coşkunun en yüksek noktasındayız. Askerimiz muzaffer olsun, başarılı olsun. İnşallah hiç birinin burnu kanamadan ülkelerine dönerler. Özellikle Akçakale’de, Nusaybin’de, Kızıltepe’de, bazen Ceylanpınar’da bazen Viranşehir’de gelişi güzel atılan havan toplarıyla zarar veriliyor. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, milletimizin başı sağ olsun" diye konuştu.
"Dış politika başarıyla devam ediyor"
Türkiye’nin harekat süresince dış politikayı başarılı bir şekilde yürüttüğünü belirten Bülent Arınç, "Dış politika başarıyla devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın, Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanlarımızın çok önceden planladıkları harekat adım adım hedefine doğru ilerliyor. İnşallah büyük bir başarı kazanılacak. Türkiye hemen güneyinde Suriye’nin kuzeyindeki terör yuvaları dağıtacak, güvenli bir bölge meydana gelecek. Türkiye kendisine güvenli bir alan tesis etmekte terör belasından mümkün olduğunca uzak kalacak. Bir gece ansızın gelebilir sözü son 6 aydan beri takibimizde olan bir konuydu. Çok büyük hazırlıklar yapıldı, ihtimaller dikkate alındı" dedi.
"Yurt dışından gelen tepkilere çok aldırış etmeyelim"
Diğer ülkelerin harekatla ilgili tepkilerine aldırış edilememesi gerektiğinin altını çizen Arınç, "Yurt dışından gelen tepkilere çok aldırış etmeyelim. Bunlar her zaman yapılan şeylerdir, kararlıyız. Bizi eleştirenler önce kendilerine baksınlar. Biz sivillere ve Suriye’nin toprak bütünlüğüne zarar vermeden bir fetih harekatı olarak görmediğimiz sadece Türkiye’nin güvenliğini amaçlayan bu olayı bu güne kadar kimsenin açıkça unu yaptınız diyemeyeceği bir hassasiyetle götürüyoruz. İnşallah en kısa zamanda da tamamlanacağını temin ediyorum" ifadelerini kullandı.
"Güvenlik konseyinin kınama kararı alması bizi ilgilendirmez"
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) kınama kararı almasının Türkiye’yi ilgilendirmediğini vurgulayan Bülent Arınç, "Her ülke kendine yakışanı yapıyor. Biz neredeyiz, ne yapıyoruz, neyi ne kadar doğru yapıyoruz ona bakacağız. Şu ana kadar Türkiye’nin yaptığında hiçbir yanlış yok. Biliyorsunuz güvenlik konseyinde bir kınama kararı alınacaktı ama Rusya ve Amerika buna müdahale ettiler. Güvenlik konseyinin kınama kararı alması bizi ilgilendirmez. Onların öyle kınama kararları var ki bugüne kadar hepsini çöp sepetine atan ülkeler oldu. Türkiye elbette Birleşmiş Milletler üyesidir, güvenlik konseyinin kararlarını da dikkate alır ama bize verecekleri kınama kararının hiçbir kıymeti yoktur. O yüzden iki büyük ülke veto hakkını kullandı ve bunu değersiz kıldı. Bugün NATO Genel Sekreteri Türkiye’de. Avrupa Birliği ülkelerinden de Türkiye bunu yapmasaydı daha iyi olurdu şeklindekiler kendi iç politikalarına yönelik açıklamalardır. Dış politika açısından Türkiye’yi haklı bulan çevreler çok daha önemlidir" şeklinde konuştu.

ESKİŞEHİR

11 Ekim 2019 Cuma

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