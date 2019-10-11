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Usta eller Uluslararası Sanat Çalıştayı’ndan çok memnun Çalıştay sanatçıları: “Eskişehir ve Tepebaşı ...

İHA

Tepebaşı Belediyesi tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen Uluslararası Sanat Çalıştayı'nda, eserlerine son şeklini vererek sergiye hazır hale getiren sanatçılar, yıllardır düzenlenen organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Eskişehir'in örnek bir kültür ve sanat şehri olduğuna dikkat çektiler.

Usta eller Uluslararası Sanat Çalıştayı’ndan çok memnun Çalıştay sanatçıları: “Eskişehir ve Tepebaşı kültürün ve sanatın şehri”

Tepebaşı Belediyesi tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenen Uluslararası Sanat Çalıştayı’nda, eserlerine son şeklini vererek sergiye hazır hale getiren sanatçılar, yıllardır düzenlenen organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Eskişehir’in örnek bir kültür ve sanat şehri olduğuna dikkat çektiler.
Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu ve Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması ile birlikte Tepebaşı Belediyesi’nin uluslararası prestije sahip 3 sanat etkinliğinden biri olan Uluslararası Sanat Çalıştayı’nın 10’uncusu, Özdilek Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. 5 gün süresince fırça darbeleriyle birbirinden güzel eserleri ortaya çıkaran 1’i yabancı uyruklu olmak üzere 23 sanatçı, gerçekleştirilen organizasyonun tüm Türkiye’ye örnek olması gerektiğini dile getirerek, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ve ekibine sanata ve sanatçıya verdiği değerden ötürü teşekkürlerini sundular.

“Eskişehir ve Tepebaşı kültür ve sanat şehri olmuş”
2012 yılında 3’üncüsü gerçekleştirilen çalıştayada katılan sanatçılardan Yalçın Gökçebağ, Tepebaşı Belediyesi’nin kültür ve sanat anlamında hayata geçirdiği projeleri takdir ettiğini söyledi. Gökçebağ, “Bizim ülkemizin en büyük eksiklerinden birinin sanata verilen değer olduğunu düşünüyordum. Ama Eskişehir’de, özellikle de Tepebaşı’nda Ahmet Ataç’ın önderliğinde gerçekleştirilen çalışmaları gördüğümde bu düşüncelerim kırıldı. Hakikaten Eskişehir ve Tepebaşı kültür ve sanat şehri olmuş ve üstüne koyarak da devam ediyor. Benim de bu yönde gerçekleştirilen çalışmalara en ufak bir katkım oluyorsa ne mutlu bana. Ayrıca böyle tüm Türkiye’ye örnek olan etkinliklere ne zaman çağrılırsam gururla gelirim. Ben sanata ve sanatçıya değer veren ve vermeyi de sürdüren, Eskişehir’i kültür ve sanatın şehri haline getiren Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç’a teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

“Tepebaşı Belediyesi, Türkiye’deki belediyeler arasında en verimli çalışan belediyedir”
2010 ve 2011 yıllarında 1 ve 2’ncisi gerçekleştirilen çalıştaylarda da yer alan sanatçılardan Ali Candaş da, büyük bir keyifle gelmeye devam ettiği çalıştayın önümüzdeki yıllarda da devam etmesi temennilerinde bulundu.
“Tepebaşı Belediyesi, Türkiye’deki belediyeler arasında sanata dair gerçekleştirilen etkinlikler konusunda en verimli çalışan belediyedir” diyen Candaş, “Bu konuda yalnız ben değil, çalıştaya katılan bütün arkadaşlar olarak aynı fikirdeyiz. Çalıştayın sanatın gelecek nesillere aktarılması açısından da örnek bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. Mesela biz resim bölümünde eğitim alırken Anadolu’ya gittiğimizde hiçbir sergi ve öğretmenlerimiz hariç hiçbir sanatçı görmüyorduk. Şimdi ise dikkat ediyorum bütün gençlerimiz burada çalışan çok değerli sanatçılarımızla iç içeler. Herkesin ne yaptığını, sanatçıların boyayı ve fırçayı nasıl kullandığını ve kompozisyonu nasıl kurduğunu görüyor. Bu durum da gençlerimiz için çok değerli bir durum. Dilerim ki 10’uncusu gerçekleştirilen bu çalıştayın önümüzdeki yıllarda da devam etmesidir” ifadelerini kullandı.

“Eskişehir’de yaşayan insanlar çok şanslı”
Sanatçılardan Mehmet Emin Özer ise, Eskişehir’de yaşayan insanların çok şanslı olduğunu kaydederek, düzenlenen çalıştayı da “Muhteşem” olarak nitelendirdi. Özer, “Ben aynı zamanda Birleşmiş Ressamlar Heykeltıraşlar Derneği’nde de başkan yardımcısıyım. 2 yıl önce Ankara’da Ahmet Başkana dernek olarak sanata katkı ve destek ödülü verdik. Bu ödülü vermemiz, biz sanatçıların Tepebaşı Belediyesi’ne nasıl baktığının en net göstergesidir. Ayrıca biz sanatçıların yanı sıra toplumda da Eskişehir’e ve Tepebaşı’na kültür ve sanat anlamında bir hayranlık var. Eskişehir’de yaşayan insanların çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Bu yıl 10’uncusu gerçekleştirilen çalıştayın da kültür ve sanata çok büyük katkılar sağladığını ifade etmek isterim. Ben kültüre ve sanata verdiği desteklerden ötürü Ahmet Ataç’a teşekkür ederken, bu tür etkinliklerin önümüzdeki yıllarda da devam etmesini diliyorum” diye belirtti.

ESKİŞEHİR

11 Ekim 2019 Cuma

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