Anadolu’da dijital dünyada ruh sağlığı konuşuldu

Anadolu Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi Müdürlüğü tarafından Kongre Merkezi Kırmızı Salon’da “Dijital Dünyada Ruh Sağlığı” konferansı düzenlendi.

Öğr. Gör. Dr. Ferhat Bayoğlu’nun konuşmacı olduğu etkinliğe çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. 10 Ekim tarihinin Dünya Ruh Sağlığı günü olduğunu hatırlatan Boyaoğlu, etkinliğin de bu kapsamda düzenlendiğinin altını çizdi. Bayoğlu “Bilgisayar ilk çıktığında bilgi edinmek, bilgi almak amacıyla kullanılırken, şimdilerde ise eğlenmek, alışveriş yapmak, sosyal medya kullanmak amaçlı kullanılıyor. Şu an dijitalleşen dünyaya doğru gidiyoruz. Bu durumun olumsuzluk etkilerine bakarsak; bireysel hayatımızda, sosyal ilişkilerimizde, akademik hayatımızda birçok soruna neden olabiliyor. Bunun sorun olup olmadığını anlayabilmek için ne kadar süre internette vakit geçiriyoruz, ona bakmalıyız. Eğer bu uyumumuzu bozuyorsa bu davranış şekli bizim için bir sorun haline gelmiş demektir” dedi.

ESKİŞEHİR 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:34

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