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Bakan Yardımcısı Kaymakçı, Vali Çakacak’ı ziyaret etti

İHA

Bakan Yardımcısı Kaymakçı, Vali Çakacak’ı ziyaret etti

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakçı, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak’ı makamında ziyaret etti.
Bir dizi programlara katılmak üzere Eskişehir’e gelen Dışişleri Bakan Yardımcısı Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakçı, Vali Çakacak tarafından karşılandı. Bakan Yardımcısı Kaymakçı, daha sonra ziyaret anısına Valilik Şeref Defterini imzaladı.
Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çakacak, Bakan Yardımcısı Kaymakçı’yı ve beraberindekileri Eskişehir’de ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu bildirdi. Çeşitli programlara katılmak üzere Eskişehir’e geldiğini belirten Bakan Yardımcısı Kaymakçı ise, yükseköğretim hayatını Anadolu Üniversitesi’nde tamamladığını ve Eskişehir’de bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. Sohbet havasında geçen ziyaretin ardından Bakan Yardımcısı Kaymakçı, diğer programlarına katılmak üzere valilik binasından ayrıldı.

ESKİŞEHİR

11 Ekim 2019 Cuma

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