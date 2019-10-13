Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hamileler bu eğitimle doğuma hazırlanıyor Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Seda Deniz ...

İHA

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Seda Deniz Işıklar, gebelikte sık karşılaşılan rahatsızlıkları anlatarak, "Kabızlık sorununa karşı sıvı alımını arttırın, sebze meyve tüketin, en iyi probiyotik ev yapımı yoğurttur, yoğurdu bol bol tüketin" dedi.

Hamileler bu eğitimle doğuma hazırlanıyor Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Seda Deniz Işıklar: "En iyi probiyotik ev yapımı yoğurttur, yoğurdu bol bol tüketin" Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Özgür Özdemir: "Bebeğin ilk aylarda ayda 800 gram ile 1 kilo arasında kilo alması normaldir"

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Seda Deniz Işıklar, gebelikte sık karşılaşılan rahatsızlıkları anlatarak, "Kabızlık sorununa karşı sıvı alımını arttırın, sebze meyve tüketin, en iyi probiyotik ev yapımı yoğurttur, yoğurdu bol bol tüketin" dedi.
Özel Ümit Hastaneleri tarafından düzenlenen Gebelik Eğitimleri ve Doğuma Hazırlık Programı devam ediyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Seda Deniz Işıklar ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Özgür Özdemir’in katıldığı eğitim, Taşbaşı Kırmızı Salon’da gerçekleştirildi. Ücretsiz düzenlenen eğitimde; Kadın Doğum Uzmanı Işıklar, gebelik hakkında tüm merak edilenler ve gebelikte spor hakkında bilgi verirken, Çocuk Doktoru Özdemir, yenidoğan bebek bakımı hakkında konuştu.
Gebelikte sık karşılaşılan rahatsızlıkları anlatan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Seda Deniz Işıklar, bu rahatsızlıkları ve bunlarla nasıl baş edilebileceğini şöyle özetledi: “Bulantı ve kusma sorununa karşı; düzenli beslenme, doğru gıda seçimi, rahatsız edici kokulardan kaçınma, dinlenme, mide yanması sorununa karşı; az ve sık öğünler yapma, uyku öncesi yememek ve yastığımızı yükseltmek, bel, sırt ağrılarına karşı eğilirken dizlerimizi kullanmak, topuklu ayakkabı giymemek, uzun süre ayakta kalmamak, çok yumuşak olmayan yatak ve egzersiz, sık idrara çıkma sorununa karşı; emici ped kullanmak doğru olacaktır, asla sıvı alımı azaltılmamak gerekir. Kabızlık sorununa karşı sıvı alımını arttırın, sebze meyve tüketin, en iyi probiyotik ev yapımı yoğurttur, yoğurdu bol bol tüketin, memelerde hassasiyet sorununa karşı; göğsü çok sıkmayan toparlayıcı sütyenler kullanın.”

Hastane çantasında ne olmalı
Hastane için hazırlanacak çantanın içinde neler bulunması gerektiğini anlatan Deniz Işıklar, bunları şöyle sıraladı:
“Anne için; gecelik, pijama, sabahlık, pamuklu ve yün çorap, atlet, külot, sütyen, hijyenik ped, havlu, sabun, diş fırçası, bardak, çatal, alçak topuklu terlik, eve dönerken giyilecek kıyafet, tarak ve saç tokası, telefon ve gerekli kişilerin telefon numaraları, çocuk için; zıbın ya da fanila, alt pijama, tulum, başlık, çorap, eldiven, bebek bezi, kalın olmayan battaniye, yedek giysi.”
Nefes egzersizleri ve doğru ıkınma tekniklerinin bilinmesinin doğum sırasında hamilelere büyük kolaylık sağladığına dikkat çeken Işıklar, “16’ncı aydan itibaren doğru karın solunumunu öğrenmek ve yapabiliyorsanız hamile pilatesi yapmak faydanıza olacaktır” şeklinde konuştu.

“Eskişehir’de 9 bin bebek doğdu”
Türkiye’deki doğum istatistiklerini paylaşarak eğitime başlayan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Özgür Özdemir, “Türkiye’de 2018 yılının canlı doğum sayısı 1 milyon 248 bin oldu, bunların yüzde 51,3’ü erkek, yüzde 48.7’si kızdır. Eskişehir’de ise; 2018 yılında 9 bin 743 bebek dünyaya geldi” diye konuştu. Dr. Özer, doğum yapılacak hastane seçilirken; sağlık kuruluşunun eve yakınlığı, gerekli araç gereç ve teknolojiye sahip olup olmadığı, 3’üncü basamak yenidoğan bakım ünitesinin olup olmadığı çevre ve fiziksel koşullarının uygunluğunun araştırılması gerektiğine dikkat çekti. Doğum şeklinin anne, baba ve doktorun birlikte karar vereceği bir durum olduğunu belirten Dr. Özer, “Kadın doğum hekimi anne için en doğru doğum şeklini belirleyecektir” dedi.

“Bebek doyuyor mu cevabını idrar takibinden öğrenebilirsiniz”
Doğumda çocuk doktorunun da bulunduğunu aktaran Dr. Özer, doğumdan sonraki ilk saatlerde anne ve bebek arasındaki bağın kurulması çok önemlidir” diye konuştu. Bebeğin doğar doğmaz uzman hekim tarafından ilk muayenesinin yapıldığını dile getiren Dr. Özdemir, “Bebeğin göbek bağı klemplenir, hepatit B aşısı yapılır, 1 miligram K vitamini verilir, koruyucu göz damlası damlatılır, yaka izi alınır, ağırlığı ve baş ölçüsü alınır, bebek en az 24 saat anne yanında takibe alınır, beslenme, idrar ve kaka takibi yapılır” şeklinde konuştu. Bebeğin ilk aylarda ayda 800 gram ile 1 kilo arasında kilo almasının normal olduğunu ifade eden Dr. Özer, bebeğin her istediğinde emzirilmesi gerektiğini söyledi. Dr. Özer, “Anne bebeğin doyduğunu en iyi idrar takibi ile anlayabilir. Bebek günde 45 kez idrar yapıyorsa ve bu idrar açık renkli ise bu bebeğin yeterli beslendiğine işaret eder” dedi.

ESKİŞEHİR

13 Ekim 2019 Pazar

  • İMSAK 05:36
  • GÜNEŞ 06:58
  • ÖĞLE 12:49
  • İKİNDİ 15:58
  • AKŞAM 18:30
  • YATSI 19:48
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Metrelerce yüksekte çalışan genç ölümle dans etti 5 katlı binanın çatısında tedbir almadan çalıştı
YEREL HABERLER Metrelerce yüksekte çalışan genç ölümle dans etti 5 ...
Eski eşinin satırlı saldırısına uğrayan kadın yaşam savaşı veriyor
YEREL HABERLER Eski eşinin satırlı saldırısına uğrayan kadın yaşam ...
Acılı baba konuştu, ‘Bizi de tehdit ediyordu’ Hastane bahçesinde bekleyen baba gözyaşları içerisinde acı olayı anlattı Satırla sokak ortasında ağır yaralanan kadının sağlık durumu ciddiyetini koruyor 68 yaşındaki babanın hastanede kaygılı bekleyişi sürüyor
YEREL HABERLER Acılı baba konuştu, ‘Bizi de tehdit ediyordu’ Hastane ...
Mehmetçiğe destek olmak için sabah namazında buluştu İmam Hatipli gençlerden Barış Pınarı Harekâtına destek
YEREL HABERLER Mehmetçiğe destek olmak için sabah namazında ...
Eskişehir'de trafik kazası, 1 ölü
YEREL HABERLER Eskişehir'de trafik kazası, 1 ölü
ESO'da 'İş Dünyası ve Türkiye-AB İlişkileri' toplantısı İlişkiler, Dışişleri Bakan Yardımcısı, Avrupa Birliği Başkanı ve Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın da katılımı ile değerlendirildi İş dünyası taleplerini iletti
YEREL HABERLER ESO'da 'İş Dünyası ve Türkiye-AB İlişkileri' ...
Arı yetiştiriciliği ve hastalıkları kursuna katılanlar sertifikalarına kavuştu Tarım ve Orman Müdürü Sever: “Arıcılık sevdası farklı bir yaşam şeklidir”
YEREL HABERLER Arı yetiştiriciliği ve hastalıkları kursuna ...
İnönü’de Masa Tenisi Turnuvası şampiyonu Adnan Özdamar oldu
YEREL HABERLER İnönü’de Masa Tenisi Turnuvası şampiyonu Adnan ...
Başkan Kazım Kurt Odunpazarı Kent Konseyi’ni ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Kazım Kurt Odunpazarı Kent Konseyi’ni ziyaret ...
Tepebaşı’nın projeleri Bozüyük’e örnek oluyor
YEREL HABERLER Tepebaşı’nın projeleri Bozüyük’e örnek oluyor
Anadolu Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı sezonun ilk maçına hazır
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı sezonun ...
Çevrecilerden Başkan Ataç’a ziyaret
YEREL HABERLER Çevrecilerden Başkan Ataç’a ziyaret
İnönü Anadolu Lisesi'ne yeni kütüphane
YEREL HABERLER İnönü Anadolu Lisesi'ne yeni kütüphane
Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, Rektör Çomaklı’yı ziyaret etti
YEREL HABERLER Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, Rektör ...
Tepebaşı 10. Uluslararası Sanat Çalıştayı sona erdi
YEREL HABERLER Tepebaşı 10. Uluslararası Sanat Çalıştayı sona erdi
Dahi çocuklar burada yetişiyor Ayten Usta ile ESOGÜ arasında protokol imzalandı Ayten Usta Akademi’de ücretsiz deneme dersleri başladı
YEREL HABERLER Dahi çocuklar burada yetişiyor Ayten Usta ile ESOGÜ ...
Şehit Uzman Çavuş Bilgen’in naaşı Bozüyük’e uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit Uzman Çavuş Bilgen’in naaşı Bozüyük’e uğurlandı
Eskişehir'de, örgüt propagandası yapan 3 şüpheliye gözaltı
YEREL HABERLER Eskişehir'de, örgüt propagandası yapan 3 şüpheliye ...
Eski eşini satırla yaralayan saldırgana mahalleliden dayak
YEREL HABERLER Eski eşini satırla yaralayan saldırgana mahalleliden ...
Eşine sokak ortasında satırla saldıran şahsı vatandaşlar linç etmek istedi Eskişehir’de satırlı dehşet, eski eşini ağır yaraladı İki çocuk annesi kadının yoğun bakımda tedavisi sürüyor
YEREL HABERLER Eşine sokak ortasında satırla saldıran şahsı ...
Eskişehir polisi sosyal medyada terör propagandası yapan 3 kişiyi gözaltına aldı
YEREL HABERLER Eskişehir polisi sosyal medyada terör propagandası ...
Bakan Yardımcısı Kaymakçı, Vali Çakacak’ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Kaymakçı, Vali Çakacak’ı ziyaret ...
Anadolu’da dijital dünyada ruh sağlığı konuşuldu
YEREL HABERLER Anadolu’da dijital dünyada ruh sağlığı konuşuldu
Anadolu Üniversitesinde ‘Kalite Şöleni’
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesinde ‘Kalite Şöleni’

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X