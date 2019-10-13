Karı koca aynı kazada öldü Günyüzü'nde trafik kazası: 2 ölü

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Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında karıkoca hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Günyüzü ilçesi Hamamkarahisar mevkisinde Yusuf Gökdaş idaresindeki 26 VR 546 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan dereye uçtu. Kaza sonucunda sürücü Yusuf Gökdaş (42) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan eşi Kezban Gökdaş ise 112 acil servis ekipleri tarafından kaldırıldığı Sivrihisar Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

ESKİŞEHİR 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:36

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