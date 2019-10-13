Eskişehir'de 82 bin 600 makaron ele geçirildi

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Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 82 bin 600 makaron ve 2 kilo 400 gram nargile tütünü ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 82 bin 600 adet makaron, 24 paket halinde 100’er gramlık nargile tütünü ve 7 adet çakmak benzini ele geçirildi. Polis ekipleri olayla ilgili 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

ESKİŞEHİR 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:36

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