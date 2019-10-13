Eskişehir’de 17 litre etil alkol ele geçirildi

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Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 17 litre etil alkol ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışma sonrasında satışı yasak olan 17 litre etil alkol ele geçirildi. Operasyon sonrasında yasak etil alkol satışı yaptıkları ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

ESKİŞEHİR 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:36

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