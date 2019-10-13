Anadolu Üniversitesinden 6. Uluslararası İletişim Öğrencileri Sempozyumu

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi ve Ege Üniversitesi İletişim Fakültesinin ortaklaşa düzenlediği 6’ıncı Uluslararası İletişim Öğrencileri Sempozyumu, 1011 Ekim tarihlerinde İletişim Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde yapıldı.

Sekiz farklı oturumda gerçekleştirilen sempozyumda, iletişim alanında yapılan lisans ve lisansüstü çalışmalar paylaşıldı. Etkinlikte, “Yeni Medya”, “Sinema”, “Basın Yayın”, “Televizyon”, “Reklam ve Halkla İlişkiler” ve “Görüntü ve Ses” başlıkları altında 37 bildiri sunuldu.

Sempozyumun açılış törenine Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erhan Eroğlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Nalçaoğlu, Anadolu Üniversitesinin İletişimden Sorumlu Rektör Danışmanı Doç. Dr. Haluk Birsen, İletişim Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Figen Ünal Çolak ve Dr. Öğr. Üyesi Alaaddin Paksoy ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.



Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı: “Entelektüel bilgi seviyenizi olabildiğince yüksek tutun”

Sempozyumun açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, iletişimin önemine değindi. İletişim eksikliği yaşandığı durumlarda iletişimin öneminin daha iyi anlaşıldığının altını çizen Rektör Çomaklı, “İletişim fakülteleri önemli. Bu fakültelerde bir şeyi insanlara nasıl daha doğru aktarılacağının yeteneğini kazanıyorsunuz. Bu fakültelerin çok önemli olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Rektör Prof. Dr. Çomaklı, sadece burada öğrenci olmanın yeterliliği olmadığını ifade ederek “Burada okuyan öğrencilerimizin entelektüel bilgilerini de çok iyi bir seviyede tutmaları gerek. Size buradan bir hoca olarak naçizane tavsiyem; entelektüel bilgi seviyenizi olabildiğince yüksek tutmanız olacak. Mezuniyet sonrası bunun faydasını göreceksiniz” diye konuştu.



Açılış dersi Prof. Dr. Halil Nalçaoğlu’ndan

Sempozyumun açılış dersinde İstanbul Bilgi Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Halil Nalçaoğlu “Yapay Zeka Tarihi: Kazançlar ve Kayıplar” başlıklı bir sunuş gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Nalçaoğlu, dinleyenlere yapay zeka hakkında bir çok bilgi verdi. “Bir Eskişehir ve Anadolu Üniversitesi seveni olarak, buraya davet edilmek gerçekten çok gurur verici.” diyerek sözlerine başlayan Prof. Dr. Nalçaoğlu “Benim de uğraştığım ve derinliğine inmeye çalıştığım bir konu da düşüncelerimi sizinle paylaşacağım. Yapay zekanın burada özetle tarihine bakacağız. Bugün yapay zekanın geldiği noktada neler kazandık neler kazanamadık, neler kaybettiğimizi anlatmaya ve sizlerle bunları tartışmaya gayret edeceğim. Hem iletişim yapay zeka gibi bir konuyla neden ilgili hem de fiziki mühendisliğe ait işlevin bizi neden ilgilendirdiğini anlatmaya çalışacağım” ifadelerini kullandı.

Dersin sonunda Dekan Prof. Dr. Erhan Eroğlu tarafından, Prof. Dr. Halil Nalçaoğluna katılım belgesi takdim edildi.

ESKİŞEHİR 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:36

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