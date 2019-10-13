Odunpazarı Belediyesi sokakları asfaltlıyor

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, 6 mahallede 24 sokakta toplam 47 bin metrekare yol yapım ve onarım çalışması yaptı.

Daha önce Emek Mahallesi’nde OEDAŞ’ın çalışmalarını tamamladığı 28 sokakta asfalt ve tretuvar çalışması yapan Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu 28 sokağın haricinde 12 sokakta daha asfalt ve tretuvar çalışması yaptı. Ekipler, Emek Mahallesi’nde Harika, Nasuh Akar, Atılganner, Anadolum, Oruçbey, Ceylanlar, Mücahit, Umutcan, Uğurkan, Gülşah, Severcan ve Girişken Sokakta yol yapım ve onarım çalışması yürüttü.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Emek Mahallesi’nin yanı sıra OEDAŞ’ın çalışmasını tamamladığı diğer mahalle ve sokaklarda da yol yapım ve onarım çalışması yaptı. Vadişehir Mahallesi’nde Pamukkale Sokak’ta çalışma yürüten ekipler; Ihlamurkent Mahallesi’nde Alevler Sokak; Osmangazi Mahallesi’nde Subaşı Sokak; 71 Evler Mahallesi’nde İktisat, Tophane, Cenap, Çankaya, Nasipli Sokak; Alanönü Mahallesi’nde ise Yağlı, Anıl, Meleknur, Sercan Sokak'ta toplam 47 bin metrekare asfalt ve tretuvar çalışması yaptı.

Yetkililer tarafından, OEDAŞ’ın yapımı devam eden çalışmaları sonrasında tamamlanması beklenen sokakların da kısa sürede yapılacağı belirtildi.

ESKİŞEHİR 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:36

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