'Açıköğretim Söyleşi Günlerinde' LÖSEV konuşuldu

Anadolu Üniversitesi ‘Açıköğretim Söyleşi Günleri’ kapsamında “LÖSEV Fayda Günleri” semineri, 11 Ekim Cuma günü Açıköğretim Fakültesi 9’uncu katında toplantı salonunda gerçekleştirildi.

LÖSEV Eskişehir Halkla İlişkiler Sorumlusu Yasemin Durukan'ın konuşmacı olduğu toplantıda, LÖSEV'in faaliyetleri anlatıldı. Anadolu Üniversitesi ve LÖSEV’in Lösemiye karşı yürüttüğü mücadelenin de konuşulduğu toplantıda, yeni kurulan öğrenci kulübü LÖSEV Fayda Kulübü hakkında bilgiler verildi.

Hastalıkla mücadele konusunda umut ve moralin çok önemli olduğuna değinen Yasemin Durukan, “Bizim ulaşmak istediğimiz nokta aslında umuttur. Çünkü bu hastalığı yaşayan çocuklar için umut ve moral çok önemli. Kanser hastalığı hastaların omuzlarına kimi zaman taşıyamayacağı yükler yükleyebilen bir hastalık. Sadece hastanın kendisine değil hastanın yakınlarına da maddi ve manevi anlamda destek olmaya çalışıyoruz. LÖSEV maddi imkânsızlıklardan insanlar hayatını kaybetmesin, bu tedavi kimse için bir lüks olmasın diye kurulmuş bir vakıf. Biz hem çocuk hem yetişkin kanser hastalarına çözüm arayışı içerisindeyiz” dedi.

LÖSEV'in faaliyetlerinden de bahseden Durukan sözlerine şöyle devam etti:

“Kamu yararını gözetmek amacı ile her hastamıza ulaşmaya çalışıyoruz. Şu an Türkiye'de dokuz ofisimiz var. Fakat sadece ofislerimizin bulunduğu şehirlerdeki hastalarımıza değil, bütün Türkiye'deki hastalarımıza hizmet vermeye ve onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Eskişehir ofisimizde yine bu ofislerimizden biri ve çevre illerdeki bütün hastalarımıza hizmet veriyoruz. Lösemili hastalarımızın en çok zorlandığı durum sosyal dışlanma durumu. Lösemi bulaşıcı bir hastalık değildir. Maske takmalarının sebebi; dışarıdan kendilerinin enfeksiyon kapmaması için, yani onlar için tamamen steril bir ortamın oluşması içindir. İnsanlarımız aslında kanserden değil, yanlış tedavi yöntemlerinden, enfeksiyonlardan ve sosyal dışlanmadan dolayı ölüyorlar. Eğer hastalarımız tedavilerini steril bir ortamda gerçekleştirir, tedavilerine düzenli gelir ve moralleri de yerinde olursa iyileşmemeleri için hiç bir sebep yok.”

Seminerin sonunda Açıköğretim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Fırat tarafından Yasemin Durukan'a teşekkür belgesi verildi.

ESKİŞEHİR 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:36

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